ТЮРКСОЙ совместно с культурно-образовательными учреждениями Кыргызстана реализует международный фотопроект «Сулайман-Тоо — четыре сезона». Об этом сообщает Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики.

Цель проекта — сфотографировать объект Всемирного наследия ЮНЕСКО со всех сторон в четыре сезона и познакомить мир с его культурными и природными особенностями.

Проект направлен на объединение художников из стран — участниц ТЮРКСОЙ, обмен опытом и поддержку молодых авторов. В рамках него пройдут фотопленэры, мастер-классы, круглый стол и итоговая выставка.

Фотовыставка откроется в Оше, затем будет представлена ​​в других тюркоязычных государствах. Проект поспособствует укреплению культурного сотрудничества между тюркскими народами и продвижению туристического потенциала КР, говорится в сообщении.