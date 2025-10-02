11:39
USD 87.45
EUR 102.76
RUB 1.07
Общество

Фотопроект «Сулайман-Тоо — четыре сезона» реализуют Минкультуры и ТЮРКСОЙ

ТЮРКСОЙ совместно с культурно-образовательными учреждениями Кыргызстана реализует международный фотопроект «Сулайман-Тоо — четыре сезона». Об этом сообщает Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики.

Цель проекта — сфотографировать объект Всемирного наследия ЮНЕСКО со всех сторон в четыре сезона и познакомить мир с его культурными и природными особенностями.

Проект направлен на объединение художников из стран — участниц ТЮРКСОЙ, обмен опытом и поддержку молодых авторов. В рамках него пройдут фотопленэры, мастер-классы, круглый стол и итоговая выставка.

Фотовыставка откроется в Оше, затем будет представлена ​​в других тюркоязычных государствах. Проект поспособствует укреплению культурного сотрудничества между тюркскими народами и продвижению туристического потенциала КР, говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/345659/
просмотров: 100
Версия для печати
Материалы по теме
На Сулайман-Тоо в Оше стартует масштабная реконструкция музея. Эскизы проекта
Передача Сулайман-Тоо мэрии Оша. В Минкультуры ответили Женишбеку Токторбаеву
Мэр города Ош назвал бомжатником территорию горы Сулайман-Тоо
Мэр Оша просит Минкультуры передать окрестность горы Сулайман-Тоо муниципалитету
На модернизацию музеев «Сулайман-Тоо» и «Узген» власти потратят $16 миллионов
В музее «Сулайман-Тоо» проводят бесплатную экскурсию по главному залу и пещере
В городе Ош чиновники отдали землю музейного комплекса «Сулайман-Тоо» частникам
Открыт информационный центр «Сулайман-Тоо»
Запрет на пластиковые бутылки и полиэтиленовые пакеты ввели на Сулайман-Тоо
На Сулайман-Тоо в городе Ош не будут строить канатную дорогу. Ответ мэрии
Популярные новости
Автоматически штрафовать за&nbsp;непристегнутые ремни в&nbsp;машинах начнут с&nbsp;1&nbsp;октября Автоматически штрафовать за непристегнутые ремни в машинах начнут с 1 октября
Полис обязательного медстрахования. Зачем и&nbsp;кому его надо покупать Полис обязательного медстрахования. Зачем и кому его надо покупать
В&nbsp;Бишкеке 2&nbsp;октября временно отключат воду в&nbsp;нескольких районах города В Бишкеке 2 октября временно отключат воду в нескольких районах города
Таалайбек Ибраев: Зима будет тяжелой. Воды меньше, импорт дороже, тарифы растут Таалайбек Ибраев: Зима будет тяжелой. Воды меньше, импорт дороже, тарифы растут
Бизнес
Акция &laquo;Банка Компаньон&raquo; и&nbsp;МПЦ: из&nbsp;осени&nbsp;&mdash; прямо на&nbsp;бархатный Фукуок Акция «Банка Компаньон» и МПЦ: из осени — прямо на бархатный Фукуок
Медицина нового уровня: в&nbsp;Узбекистане стартовало строительство CAU Hospital Медицина нового уровня: в Узбекистане стартовало строительство CAU Hospital
Kia Sonet без первоначального взноса и&nbsp;первые три месяца&nbsp;&mdash; 0&nbsp;сомов Kia Sonet без первоначального взноса и первые три месяца — 0 сомов
Акция &laquo;Открой Вьетнам вместе с&nbsp;QR&raquo; от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; и&nbsp;МПЦ Акция «Открой Вьетнам вместе с QR» от «Элдик Банка» и МПЦ
2 октября, четверг
11:37
Банки КР смогут открывать и обслуживать кошельки виртуальных активов клиентов Банки КР смогут открывать и обслуживать кошельки виртуа...
11:32
ЦИК КР опубликовала карту избирательных округов к предстоящим выборам
11:31
Фотопроект «Сулайман-Тоо — четыре сезона» реализуют Минкультуры и ТЮРКСОЙ
11:20
Незаконное строительство приостановили на улице Абдрахманова в Бишкеке
11:12
Вслед за ООН санкции против Ирана возобновляют США