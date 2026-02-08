15:53
В 2025 году музейный комплекс «Сулайман-Тоо» посетили более 369 тысяч туристов

В 2025 году Национальный историко-археологический музейный комплекс «Сулайман-Тоо» посетили более 369 тысяч туристов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики.

По ее данным, музей обслужил 369 тысяч 880 посетителей.

Также отмечается, что за отчетный период на его специальный счет поступило 21 миллион 566 тысяч 520 сомов.

Сотрудники также создавали экспозиции и выставки, проводили работу с фондом, культурно-просветительские мероприятия и расширяли международное сотрудничество.

В «Сулайман-Тоо» оцифровали экспонаты, укрепили материально-техническую базу, благоустроили территорию.
