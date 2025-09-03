17:58
На Сулайман-Тоо в Оше стартует масштабная реконструкция музея. Эскизы проекта

В рамках проекта «Региональное экономическое развитие», финансируемого Всемирным банком, в национальном историко-археологическом комплексе «Сулайман-Тоо» начнутся крупные работы по реконструкции с целью развития туризма. На эти цели выделено около $12 миллионов. Об этом сообщили в Минкульте.

На сегодняшний день завершен этап подготовки научной концепции проекта и проектно-сметной документации. Основываясь на этих материалах, будет проведена реконструкция ряда исторических и культурных объектов на территории Сулайман-Тоо.

Обновлению подлежат смотровая площадка и внутренние дороги, музей «Пещера» на территории Сулайман-Тоо, этнографо-археологический музей, средневековая баня. Планируется строительство ворот и визит-центра, благоустройство территории.

Проект имеет международный статус: он был ратифицирован Жогорку Кенешем КР в 2020 году и активно реализуется с 2021 года. Особое внимание уделяется сохранению исторического и культурного наследия, так как гора Сулайман-Тоо включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и является особо охраняемой территорией. Каждое архитектурное и строительное решение принимается с участием международных экспертов и только после их согласования.

Реализация проекта направлена на повышение туристической привлекательности комплекса, создание комфортной инфраструктуры для посетителей и сохранение уникального культурного наследия региона.
