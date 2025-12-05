12:16
Общество

Умер актер Кэри-Хироюки Тагава — культовый Шанг Цзун из Mortal Kombat

Фото из интернета. Кэри-Хироюки Тагава — культовый Шанг Цзун из Mortal Kombat

Американский актер японского происхождения Кэри-Хироюки Тагава скончался на 76-м году жизни. Это произошло 4 декабря 2025-го в своем доме в Санта-Барбаре (Калифорния, США) от осложнений, вызванных инсультом. Новость о его кончине подтвердили официально.

Кэри-Хироюки Тагава прославился благодаря роли злодея Шанг Цзуна в кинофильме Mortal Kombat (1995) и участию в многочисленных голливудских и международных проектах — от «Последнего императора» до «Перл Харбора» и сериала «Человек в высоком замке».

Благодаря своей харизме и колоритным образам он стал иконой жанрового кино.

Поклонники и коллеги по индустрии уже выражают соболезнования — многие называют смерть актера тяжелой потерей для мирового кинематографа и культуры.
