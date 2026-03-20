Легенда боевиков Чак Норрис умер в возрасте 86 лет

Американский актер, мастер боевых искусств Чак Норрис скончался на 87-м году жизни. Об этом пишут СМИ со ссылкой на близких.

По их данным, актер умер 20 марта 2026 года в окружении семьи. Причина смерти официально не раскрывается. Зарубежные СМИ отмечают, что речь может идти о внезапном ухудшении состояния здоровья.

Чак Норрис получил мировую известность как звезда боевиков и телесериалов. Среди его самых известных работ — фильм «Путь дракона», где он снялся вместе с Брюс Ли, а также сериал «Крутой Уокер: правосудие по-техасски».

Он был многократным чемпионом по карате, основал собственную систему боевых искусств Chun Kuk Do и долгие годы оставался одной из самых узнаваемых фигур в жанре экшн.

В последние годы актер вел активный образ жизни, делился тренировками и редко появлялся на публике. Кроме того, он стал героем популярных интернет-мемов «Chuck Norris facts», которые закрепили за ним образ «непобедимого» героя.