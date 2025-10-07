11:03
В Кыргызстане в возрасте 102 лет скончался ветеран ВОВ Семен Межуев

В Кыргызстане в возрасте 102 лет ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Семен Межуев. Об этом сообщил сайт посольства России в КР.

За проявленные мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны Семен Николаевич награжден медалями «За победу над Германией», «70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Удостоен медали «Ветеран труда».

Семен Межуев родился 22 сентября 1923 года в селе Сергеевка Кустанайской области нынешнего Казахстана. В апреле 1942 года призван на фронт Аламединским районным военным комиссариатом. С 1942 по 1949 годы служил в Туркменской ССР на границе с Афганистаном. После трудился исключительно на мирном поприще. Окончил бухгалтерские курсы. Работал в колхозе имени В.И.Ленина до 1965 года, затем в 1967-м стал начальником склада железобетонных изделий.

Семен Николаевич безмерно любил семью и все свободное время посвящал ей. У ветерана осталось трое детей, пять внуков и восемь правнуков. Его жизнь — пример самоотверженности и безграничной любви к своей земле.

Выражаем глубокие соболезнования его родным и близким.

