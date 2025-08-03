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Происшествия

У актера Киану Ривза украли дорогие часы, которые нашли спустя два года в Чили

У актера Киану Ривза украли дорогие часы, которые нашли спустя год в Чили. Шесть Rolex, похищенных из особняка актера в Лос-Анжелесе, были обнаружены случайно. Полиция проводила расследование серии грабежей домов в чилийском Сантьяго и даже не подозревала о находке.

Отмечается, что один из детективов был фанатом фильмов «Джон Уик».

Оказалось, что члены банды в 2023 году грабившие в США, вынуждены были покинуть страну из-за применяемого ими насилия и широкой огласки вокруг дел они стали слишком известны. Часть бандитов эмигрировала в Чили.

Награбленное они взяли с собой, в чем убедились полицейские пришедшие с обыском в дом к одному из подозреваемых. Идентифицировать уникальные часы помог один из детективов — фанат серии фильмов о наемном убийце Джоне Уике. Он заметил на Rolex гравировку: «Спасибо, JW4, 2021, The John Wick Five». Именно эту надпись нанесли на часы по просьбе Ривза, прежде чем он подарил их своим дублерам.

Подлинность подтвердили и другие улики — полиция изъяла мобильник, в котором наряду с фотографиями часов обнаружили снимок водительских прав актера. По всей видимости преступники сделали фото на память, когда вломились к Ривзу домой.

Отмечается, что официальная стоимость такой модели Rolex составляет около $10 тысяч, но благодаря уникальной гравироке продать их на черном рынке можно гораздо дороже.

Ограбление актера произошло в начале декабря 2023 года. При просмотре видео с камер наблюдения сотрудники полиции заметили несколько мужчин в балаклавах. На записи они разбивают окно и проникают таким образом в дом.

Киану Ривз — актер, исполнивший главные роли в кинофраншизах «Матрица» и «Джон Уик», также известный по фильмам «Скорость», «47 ронинов» и «Короли улиц».
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/338368/
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