Общество

Умер известный российский актер Игорь Золотовицкий

Фото из интернета

В возрасте 64 лет скончался ректор школы-студии МХАТ, актер театра и кино, педагог и режиссер Игорь Золотовицкий, пишет Meduza.

Он возглавлял школу-студию МХАТ с 2013 года, где также преподавал актерское мастерство. Артист скончался в больнице. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

В фильмографии Игоря Золотовицкого — «Непрофессионалы» Сергея Бодрова-старшего (1985), «В городе Сочи темные ночи» Василия Пичула (1989), «Такси-блюз» Павла Лунгина с Петром Мамоновым (1990), комедия «Быстрее, чем кролики» с участием театра «Квартет И» (2013) и множество других советских и российских картин. Также снимался в сериалах «Марш Турецкого 2», «Каменская 3», «Краткий курс счастливой жизни».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/357808/
просмотров: 237
