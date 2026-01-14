Умер известный российский актер Игорь Золотовицкий

В возрасте 64 лет скончался ректор школы-студии МХАТ, актер театра и кино, педагог и режиссер Игорь Золотовицкий, пишет Meduza.

Он возглавлял школу-студию МХАТ с 2013 года, где также преподавал актерское мастерство. Артист скончался в больнице. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

В фильмографии Игоря Золотовицкого — «Непрофессионалы» Сергея Бодрова-старшего (1985), «В городе Сочи темные ночи» Василия Пичула (1989), «Такси-блюз» Павла Лунгина с Петром Мамоновым (1990), комедия «Быстрее, чем кролики» с участием театра «Квартет И» (2013) и множество других советских и российских картин. Также снимался в сериалах «Марш Турецкого 2», «Каменская 3», «Краткий курс счастливой жизни».