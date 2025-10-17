Пол Дэниел Фрейли (Эйс), сооснователь и ведущий гитарист легендарной рок-группы Kiss, скончался в возрасте 74 лет. Об этом сообщило издание Variety.

По его данным, гитарист умер от травм, полученных в результате падения, произошедшего в прошлом месяце.

«Мы совершенно опустошены и убиты горем. В его последние минуты нам посчастливилось быть рядом с ним, окружить его словами любви, заботы, мира, молитвами и добрыми мыслями, когда он покидал этот мир. Мы бережно храним все его лучшие воспоминания, его смех, отмечаем его силу и доброту, которыми он делился с другими. Масштаб его ухода грандиозен и непостижим. Вспоминая все его невероятные достижения, мы знаем, что память об Эйсе будет жить вечно», — сказали близкие музыканта.

«Мы опустошены смертью Эйса Фрейли. Он был важнейшей и незаменимой фигурой в самые формирующие годы группы и всей ее истории. Он навсегда останется частью наследия Kiss. Мы выражаем соболезнования Жанетт, Моник и всем, кто его любил, включая наших фанатов по всему миру», — написали коллеги по группе Пол Стэнли и Джин Симмонс.

Одной из самых популярных песен Kiss остается I was made for lovin’ you, которая и в наше время часто встречается в фильмах, сериалах, на радио и в различных заведениях.

Как отмечает Variety, группа, выступавшая в театральном гриме и костюмах, долгое время не пользовалась уважением музыкальных критиков и «интеллектуалов от рока», но ее влияние на целое поколение музыкантов и фанатов оказалось огромным и долговечным.

Фрейли, которого называли Space Ace («Космический Эйс»), сформировал узнаваемый инопланетный образ. Он присоединился к Полу Стэнли, Джину Симмонсу и Питеру Криссу в конце 1972 года и стал частью самых знаковых этапов в истории группы. В 1982-м музыкант покинул Kiss, чтобы сосредоточиться на сольной карьере, однако спустя 14 лет — в 1996 году — вернулся для воссоединения оригинального состава. Тур принес огромный успех и стал одним из самых прибыльных в истории коллектива. Фрейли оставался в группе до 2002-го.