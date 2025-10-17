Пол Дэниел Фрейли (Эйс), сооснователь и ведущий гитарист легендарной рок-группы Kiss, скончался в возрасте 74 лет. Об этом сообщило издание Variety.
По его данным, гитарист умер от травм, полученных в результате падения, произошедшего в прошлом месяце.
«Мы совершенно опустошены и убиты горем. В его последние минуты нам посчастливилось быть рядом с ним, окружить его словами любви, заботы, мира, молитвами и добрыми мыслями, когда он покидал этот мир. Мы бережно храним все его лучшие воспоминания, его смех, отмечаем его силу и доброту, которыми он делился с другими. Масштаб его ухода грандиозен и непостижим. Вспоминая все его невероятные достижения, мы знаем, что память об Эйсе будет жить вечно», — сказали близкие музыканта.
«Мы опустошены смертью Эйса Фрейли. Он был важнейшей и незаменимой фигурой в самые формирующие годы группы и всей ее истории. Он навсегда останется частью наследия Kiss. Мы выражаем соболезнования Жанетт, Моник и всем, кто его любил, включая наших фанатов по всему миру», — написали коллеги по группе Пол Стэнли и Джин Симмонс.
Одной из самых популярных песен Kiss остается I was made for lovin’ you, которая и в наше время часто встречается в фильмах, сериалах, на радио и в различных заведениях.
Фрейли, которого называли Space Ace («Космический Эйс»), сформировал узнаваемый инопланетный образ. Он присоединился к Полу Стэнли, Джину Симмонсу и Питеру Криссу в конце 1972 года и стал частью самых знаковых этапов в истории группы. В 1982-м музыкант покинул Kiss, чтобы сосредоточиться на сольной карьере, однако спустя 14 лет — в 1996 году — вернулся для воссоединения оригинального состава. Тур принес огромный успех и стал одним из самых прибыльных в истории коллектива. Фрейли оставался в группе до 2002-го.
Справка 24.kg
Пол Дэниел Фрейли родился в музыкальной семье в нью-йоркском Бронксе и получил свою первую электрогитару в подарок на Рождество в 1964 году. Он никогда не брал уроков игры и не останавливался: его кумирами были Джими Хендрикс, Бадди Гай, Джефф Бек, Rolling Stones, Led Zeppelin и The Who. Еще подростком начал играть в группах, а прозвище Эйс («Туз») получил от друзей — якобы за способность легко очаровывать девушек.
Во время становления группы Фрейли даже подрабатывал таксистом, чтобы свести концы с концами.
Решающим моментом стало знакомство с менеджером Биллом Окойном в сентябре 1973-го, который и начал прокладывать группе путь к славе.