В Бишкеке умер известный журналист Вадим Ночевкин

Фото из социальных сетей. Вадим Ночевкин в газете «Дело №...»

После продолжительной болезни в Бишкеке умер известный журналист Вадим Ночевкин. Об этом в социальных сетях сообщила его супруга.

Вадим Ночевкин — известный в Кыргызской Республике и за ее пределами журналист и публицист. В течение 35 лет он работал в журналистике, больше всего отдав сил популярной газете «Дело №...»

За свою многолетнюю плодотворную работу Вадим Ночевкин многократно отмечался государственными и ведомственными наградами.

Последние годы он мужественно боролся с онкологией.

Редакция 24.kg выражает соболезнования родным и близким Вадима Ночевкина.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/347659/
