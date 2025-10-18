После продолжительной болезни в Бишкеке умер известный журналист Вадим Ночевкин. Об этом в социальных сетях сообщила его супруга.

Вадим Ночевкин — известный в Кыргызской Республике и за ее пределами журналист и публицист. В течение 35 лет он работал в журналистике, больше всего отдав сил популярной газете «Дело №...»

За свою многолетнюю плодотворную работу Вадим Ночевкин многократно отмечался государственными и ведомственными наградами.

Последние годы он мужественно боролся с онкологией.

Редакция 24.kg выражает соболезнования родным и близким Вадима Ночевкина.