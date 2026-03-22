Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 22 марта переменная облачность. Температура воздуха ожидается +20 градусов.

У кого намечается той

Виктория Мозгачева

Родилась 22 марта 1986 года. Вице-мэр Бишкека по социальной политике.

Памятные даты

Всемирный день водных ресурсов

Фото 24.kg. Озеро Иссык-Куль

Ежегодно 22 марта в мире отмечается Всемирный день водных ресурсов. Идея его проведения впервые прозвучала на Конференции ООН по охране окружающей среды и развитию (ЮНСЕД), которая состоялась в 1992-м в Рио-де-Жанейро.

На сегодня более 600 миллионов человек не имеют источников питьевой воды вблизи мест проживания.

В развитых странах до 30 процентов запасов пресной воды теряются из-за утечек, а в некоторых крупных городах потери могут достигать 70 процентов.

Вода необходима не только для того, чтобы утолить жажду и помочь в сохранении жизни и здоровья. Водные ресурсы также имеют огромное значение во всех сферах экономического, социального и человеческого развития.

22 марта является уникальной возможностью напомнить человечеству о чрезвычайной важности водных ресурсов для окружающей среды и развития общества.

Международный день таксиста

Именно в этот день в 1907 году на улицах Лондона появились первые автомобили, оснащенные специальными счетчиками.

Лондонские извозчики назвали счетчик «таксиметр» — от французского «такс» («плата») и греческого «метрон» («измерение»). С тех пор индивидуальный городской транспорт начали называть такси, а извозчиков — таксистами.

Люди, которые меняли мир

Родился военный деятель Геннадий Решетников

Родился 22 марта 1939 года в Оше Киргизской ССР. Советский и российский военный деятель, генерал-полковник авиации.

Прошел путь от старшего летчика гвардейского истребительного авиационного полка до командира корпуса ПВО. В 1992-м ему присвоено звание генерал-полковника авиации, в 1995 году — ученая степень кандидата военных наук. Профессор.

После увольнения в запас в 1999-м работал в Общественной палате Тверской области.

Умер 28 августа 2016 года.

Родился кинодраматург Мурза Гапаров

Фото из интернета. Мурза Гапаров

Родился 22 марта 1936 года в селе Нойгут Наукатского района Ошской области. Прозаик, драматург, кинодраматург, народный писатель Кыргызской Республики, заслуженный деятель искусств Киргизской ССР.

Автор сборников рассказов и повестей, пьес «Ночь предопределения» (1975), «Шум реки» (1979), «Карлсон нашего дома» (1983) и других. Его произведения впервые стали печататься в середине 1950-х. В 1963 году в свет вышла повесть «Мейман».

Автор сценариев документального фильма «Проспект» (1968), двухчастевого очерка «Слова» (1969), короткометражных художест­венных картин «Квартирант» (1969), «Это не беда» (1969) Альгимантаса Видугириса. Ему принадле­жат сценарии фильмов «Дочь земли» (1974) — рассказ о замечательной труженице колхозных полей, дважды Герое Социалистического Труда Зууракан Кайназаровой, и «Ошские ткачихи» (1973) — об Ошском текстильном комби­нате имени 50-летия Октября.

В самой крупной рабо­те — сценарии полнометражного фильма «Улица» (1972) Геннадия Базарова — наиболее полно раскрылось умение драматурга видеть все многообразие жизни, подмечать в людях современного села серьезные социально-психологические перемены и передавать это в лирико-комедийных конфликтах и ситуациях.

Как редактор принимал участие в создании документальных очерков «Кыргызтелефильма» «Куда прилетают лебеди» (1968) и «Золотое руно» (1969).

Умер в 2002-м.

Куда сходить

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
