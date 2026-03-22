В Бишкеке 22 марта переменная облачность. Температура воздуха ожидается +20 градусов.
У кого намечается той
Виктория Мозгачева
Родилась 22 марта 1986 года. Вице-мэр Бишкека по социальной политике.
Памятные даты
Всемирный день водных ресурсов
Ежегодно 22 марта в мире отмечается Всемирный день водных ресурсов. Идея его проведения впервые прозвучала на Конференции ООН по охране окружающей среды и развитию (ЮНСЕД), которая состоялась в 1992-м в Рио-де-Жанейро.
На сегодня более 600 миллионов человек не имеют источников питьевой воды вблизи мест проживания.
В развитых странах до 30 процентов запасов пресной воды теряются из-за утечек, а в некоторых крупных городах потери могут достигать 70 процентов.
Вода необходима не только для того, чтобы утолить жажду и помочь в сохранении жизни и здоровья. Водные ресурсы также имеют огромное значение во всех сферах экономического, социального и человеческого развития.
22 марта является уникальной возможностью напомнить человечеству о чрезвычайной важности водных ресурсов для окружающей среды и развития общества.
Международный день таксиста
Именно в этот день в 1907 году на улицах Лондона появились первые автомобили, оснащенные специальными счетчиками.
Лондонские извозчики назвали счетчик «таксиметр» — от французского «такс» («плата») и греческого «метрон» («измерение»). С тех пор индивидуальный городской транспорт начали называть такси, а извозчиков — таксистами.
Люди, которые меняли мир
Родился военный деятель Геннадий Решетников
Родился 22 марта 1939 года в Оше Киргизской ССР. Советский и российский военный деятель, генерал-полковник авиации.
Прошел путь от старшего летчика гвардейского истребительного авиационного полка до командира корпуса ПВО. В 1992-м ему присвоено звание генерал-полковника авиации, в 1995 году — ученая степень кандидата военных наук. Профессор.
После увольнения в запас в 1999-м работал в Общественной палате Тверской области.
Умер 28 августа 2016 года.
Родился кинодраматург Мурза Гапаров
Родился 22 марта 1936 года в селе Нойгут Наукатского района Ошской области. Прозаик, драматург, кинодраматург, народный писатель Кыргызской Республики, заслуженный деятель искусств Киргизской ССР.
Автор сборников рассказов и повестей, пьес «Ночь предопределения» (1975), «Шум реки» (1979), «Карлсон нашего дома» (1983) и других. Его произведения впервые стали печататься в середине 1950-х. В 1963 году в свет вышла повесть «Мейман».
Автор сценариев документального фильма «Проспект» (1968), двухчастевого очерка «Слова» (1969), короткометражных художественных картин «Квартирант» (1969), «Это не беда» (1969) Альгимантаса Видугириса. Ему принадлежат сценарии фильмов «Дочь земли» (1974) — рассказ о замечательной труженице колхозных полей, дважды Герое Социалистического Труда Зууракан Кайназаровой, и «Ошские ткачихи» (1973) — об Ошском текстильном комбинате имени 50-летия Октября.
В самой крупной работе — сценарии полнометражного фильма «Улица» (1972) Геннадия Базарова — наиболее полно раскрылось умение драматурга видеть все многообразие жизни, подмечать в людях современного села серьезные социально-психологические перемены и передавать это в лирико-комедийных конфликтах и ситуациях.
Как редактор принимал участие в создании документальных очерков «Кыргызтелефильма» «Куда прилетают лебеди» (1968) и «Золотое руно» (1969).
Умер в 2002-м.
Куда сходить
Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».
О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.