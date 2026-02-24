14:40
USD 87.45
EUR 103.28
RUB 1.14
Общество

В Кыргызстане будет создан национальный центр искусственного интеллекта

В Кыргызстане уже в 2026 году начнется строительство национального центра искусственного интеллекта. Об этом в интервью «Биринчи радио» сообщил первый заместитель министра цифрового развития и инновационных технологий Нурсултан Кубанов.

По его словам, запуск центра станет мощным стимулом для всей страны:

  • создаст условия для возвращения кыргызстанских IT-специалистов из-за рубежа;
  • привлечет интерес и участие международных технологических компаний;
  • обеспечит площадку для подготовки новых кадров.

Нурсултан Кубанов подчеркнул, что под «национальным центром» не стоит понимать просто здание:
речь идет о полноценной лаборатории и технологическом хабе, который объединит IT-сферу, исследования и разработки, а также станет базой для масштабных проектов в области искусственного интеллекта.

Кроме того, по его словам, уже подписано соглашение о создании в КР первого международного IT-колледжа. Планируется, что он станет важнейшим звеном в подготовке специалистов для цифровой отрасли — как для госорганов, так и для частного сектора.

«Это будет мощная платформа для обучения, повышения квалификации и развития потенциала наших граждан. Наша задача, чтобы Кыргызстан стал активным участником глобальных процессов в сфере искусственного интеллекта», — заметил Нурсултан Кубанов.

Проект реализуется на основе инвестиционного соглашения, и работы начнутся уже в этом году.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/363327/
просмотров: 323
Версия для печати
Материалы по теме
Эльнара Субакожоева назначили заместителем министра цифрового развития
Выделить $3 миллиарда для справедливого доступа к ИИ призвал генсек ООН
Перспективы использования ИИ в антимонопольном регулировании обсудили в ЕЭК
Авторы творческого контента могут потерять четверть доходов к 2028 году из-за ИИ
Кыргызстанская модель синтеза речи попала в мировой рейтинг
Forbes назвал локальные AI-супераппы главным трендом 2026 года
Кыргызстан присоединился к мировому центру обучения ИИ для чиновников
YouTube запустил ИИ-дубляж на 27 языков для всех пользователей
Первая в мире глобальная научная группа оценит последствия развития ИИ
В Google Maps появился говорящий искусственный интеллект Gemini
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Замминистра здравоохранения провел сложные операции на&nbsp;сердце Замминистра здравоохранения провел сложные операции на сердце
Пожизненно осужденные отметили Международный день родного языка Пожизненно осужденные отметили Международный день родного языка
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели ожидаются дожди. Прогноз погоды на&nbsp;23-25 февраля В Бишкеке в начале недели ожидаются дожди. Прогноз погоды на 23-25 февраля
Бизнес
KFC. Повод быть вместе KFC. Повод быть вместе
От&nbsp;Балтии к&nbsp;глобальному FinTech: путь Aventus Group к&nbsp;устойчивому росту От Балтии к глобальному FinTech: путь Aventus Group к устойчивому росту
С&nbsp;праздником 23&nbsp;февраля! Дарим &minus;23&nbsp;процента на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store С праздником 23 февраля! Дарим −23 процента на аксессуары в O!Store
В&nbsp;Бишкеке прошел концерт ко&nbsp;Дню защитника Отечества В Бишкеке прошел концерт ко Дню защитника Отечества
24 февраля, вторник
14:28
Жителей Баткена предупреждают о селях и оползнях: 62 дома под угрозой Жителей Баткена предупреждают о селях и оползнях: 62 до...
14:21
Британия и Франция готовятся вооружить Киев ядерной бомбой — внешняя разведка РФ
14:21
Сурдлимпийцам — статус, спортсменам — стаж: в КР меняют закон о спорте
14:08
На жилой дом в Кара-Кульдже надвигается оползень
14:03
Переименования не будет: город Манас сохранит название