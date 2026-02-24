В Кыргызстане будет создан национальный центр искусственного интеллекта

В Кыргызстане уже в 2026 году начнется строительство национального центра искусственного интеллекта. Об этом в интервью «Биринчи радио» сообщил первый заместитель министра цифрового развития и инновационных технологий Нурсултан Кубанов.

По его словам, запуск центра станет мощным стимулом для всей страны:

создаст условия для возвращения кыргызстанских IT-специалистов из-за рубежа;

привлечет интерес и участие международных технологических компаний;

обеспечит площадку для подготовки новых кадров.

Нурсултан Кубанов подчеркнул, что под «национальным центром» не стоит понимать просто здание:

речь идет о полноценной лаборатории и технологическом хабе, который объединит IT-сферу, исследования и разработки, а также станет базой для масштабных проектов в области искусственного интеллекта.

Кроме того, по его словам, уже подписано соглашение о создании в КР первого международного IT-колледжа. Планируется, что он станет важнейшим звеном в подготовке специалистов для цифровой отрасли — как для госорганов, так и для частного сектора.

«Это будет мощная платформа для обучения, повышения квалификации и развития потенциала наших граждан. Наша задача, чтобы Кыргызстан стал активным участником глобальных процессов в сфере искусственного интеллекта», — заметил Нурсултан Кубанов.

Проект реализуется на основе инвестиционного соглашения, и работы начнутся уже в этом году.