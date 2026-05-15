Афиша Бишкека на выходные: ночь музеев, книжная ярмарка и айтыш

Театры

16 мая. Балет «Чолпон»

Спектакль в трех действиях Михаила Раухвергера прошел реконструкцию. «Чолпон» является лучшим образцом национальной балетной классики, визитной карточкой кыргызского театра. Сказочный сюжет о чистой, светлой любви Чолпон и Нурдина, о злой волшебнице Айдай, завидующей их счастью, поэтичность темы и музыки обеспечили долгую сценическую жизнь балету.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

16 мая. Спектакль «Попытка поговорить»

Перформанс исследует темы любви, бытового и эмоционального насилия и подчеркивает важность диалога между людьми. Спектакль идет без слов: история передается исключительно через движения.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 19.00.

16 мая. Опера-фарс «Театральные порядки и беспорядки»

Это одна из самых удачных комических опер Гаэтано Доницетти, фарс о постановке оперы в провинциальном итальянском театре. Действие пьесы переносится в наши дни. Перед зрителями предстает оперный театр XXI века, переживающий не лучшие времена.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

16 мая. Пластический спектакль «ABBA вместо sLOVE»

Приготовьтесь к погружению в захватывающую «disco-историю», где музыка легендарной группы становится языком самой души. Спектакль — это атмосфера чистого драйва и глубокой рефлексии, рассказанных без единого слова. В центре сюжета — Героиня, запертая в «офисном аквариуме» среди одинаковых лиц и механических движений. Но под серой оболочкой скрывается жажда свободы, которая прорывается наружу, как только начинают звучать первые аккорды.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 19.00.

17 мая. Спектакль «Вий»

В центре сюжета — Хома Брут, молодой семинарист, вынужденный столкнуться с потусторонними силами в глухом украинском селе. Его встреча с ведьмой Панночкой и последующие события окажутся испытанием не только на физическую, но и на духовную выносливость.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 19.00.

Выставки, ярмарки

16-17 мая. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

26 марта — 18 мая. Выставка «Текстиль. Нить времени»

Выставка о трансформации природных материалов в объекты искусства. Текстиль веками служил народам, проживающим на территории Кыргызстана, в утилитарно-бытовом и сакральном смыслах от рождения до смерти. Текстиль создавал дом, согревал, защищал, отделял внутреннее от внешнего, формировал пространство — физическое и символическое (от напольных ковров до одежды).

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

1 апреля — 18 мая. Выставка «Вода камень точит»

Вас ждут работы художников из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и России, перформансы, живые выступления и арт-дискуссии, открытая и свободная художественная среда.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

30 апреля — 17 мая. Выставка работ Сабитжана Бакашева

Выставка предоставляет редкую возможность прикоснуться к наследию мастера, чьи работы сегодня хранятся в музейных фондах и продолжают вдохновлять новые поколения художников своей профессиональной уверенностью и искренностью.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

15-31 мая. Выставки казахстанских художников «Легенды великой степи»

Совместная выставка Умирали Исмаилова и Мажита Байтенова представляет более 60 произведений, раскрывающих уникальный взгляд двух художников на наследие казахского народа и великого тюркского мира.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

13-29 мая. Выставка Рахата Элүүбек уулу «Айлана»

Эта экспозиция — не просто собрание пейзажей, а визуальный дневник внутреннего мира автора, его размышлений и художественных открытий.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

16-23 мая. Выставка «Музы музея»

История нашего музея — это, прежде всего, история женщин в разрезе времени. Именно их повседневный, часто невидимый труд, их эмоциональная вовлеченность и профессиональная стойкость сформировали фундамент одной из главных художественных институций страны.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

16 мая — 7 июня. Выставка «Гармония души»

Экспозиция представляет собой ретроспективу произведений живописи и скульптуры из коллекции музея, объединенных темой неразрывной связи визуального искусства и музыки. Музыка и изобразительное искусство в кыргызской культуре всегда шли рука об руку.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

2 мая — 23 мая. Выставка «Красный лебедь в яблонном саду»

Проект задуман как акт благодарности фигуре бабушки, чье влияние стало определяющим в становлении художницы. Личная история трансформируется в открытое визуальное пространство — зеркало души, доступное коллективному переживанию.

Художественная галерея «Артмемо», 10.00-18.00.

16 мая. Социально-информационная ярмарка «От сердца к сердцу»

Для посетителей будут организованы бесплатное измерение артериального давления; проверка уровня сахара в крови; консультации кардиологов и специалистов; раздача информационных материалов; беспроигрышные лотереи и активности.

ТРЦ «Бишкек-Парк», 11.00-13.00.

16-18 мая. Книжная ярмарка

Книги продают сами читатели. Те самые книги, которые уже прочитали и решили передать дальше. Это всегда про атмосферу, неожиданные находки и возможность забрать книгу по приятной цене.

Магазин Book’ингем, 10.00-22.00.

Концерты, фестивали, кинопоказы

16 мая. Акция «Ночь музеев»

В программе — постоянная экспозиция, временные выставки, ярмарка, выступления ди-джеев, симфонического оркестра и хора, мастер-классы по живописи, скульптуре, лепке, оригами и многое другое. Подробнее по ссылке.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-24.00.

16 мая. Концерт «Диалог струн»

Солистка — Гүлкайыр Таалайбекова (виолончель). Вы услышите виолончель в дуэте с гитарой, контрабасом, сыбызгы и фортепиано.

Концертный зал ПКО «МАНАС», 18.30.

16 мая. Международный айтыш кыргызских и казахских акынов-импровизаторов

В международном туре кыргызские и казахские акыны будут состязаться в айтыше, представляя лучшие образцы национального искусства. Также зрителям будут представлены кюй-айтыш, дастаны, терме и искусство санат.

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 17.00.

16 мая. MICSON Digital Art Festival 2026

Это масштабное событие, где встречаются комиксы, цифровое искусство, анимация и эпосы, превращаясь в живое зрелище. Это пространство, где истории оживают, а зрители становятся частью происходящего. В 2026 году фестиваль разделен на две зоны: платную и бесплатную.

ТЦ «Технопарк», 11.00-19.00.

17 мая. Концерт Анны Асти (Россия)

Сольный период ANNA ASTI быстро закрепился громкими релизами: дебютный альбом «Феникс» стал заявлением о перерождении и новой силе, а следующий этап укрепил ее образ — артистки, которая умеет соединять клубную динамику и исповедальную лирику.

«Жаштык-арена», 18.00.

16-17 мая. Московский цирк на льду

Погрузитесь в атмосферу настоящего волшебства и ярких эмоций вместе с легендарным шоу цирка на льду Натальи Абрамовой. На одной арене вас ждут акробаты, воздушные гимнасты, эквилибристы и артисты оригинального жанра, которые исполняют сложнейшие номера прямо на льду.

Кыргызский государственный цирк имени Изибаева, 16.00.

17 мая. Киноужин

Весь май приглашаем вас на атмосферные киновечера, где каждый фильм — маленькое путешествие, наполненное красотой, романтикой и вдохновением. В этот раз покажут ленту «Под солнцем Тосканы».

Freedom Bishkek Eco Hotel, 19.00.

Лекции, мастер-классы

16 мая. Воркшоп по коллажу «Анатомия химеры»

В технике коллажа мы поработаем с текстурами, символами и текстом: проявим скрытые грани и субличности. создадим визуальный манифест своего «Я» — свободного, дикого и настоящего. Регистрация по телефону 0552288018.

Арт-кафе DARI, 15.00.

17 мая. Мастер-класс «Кукловождение: тренинг и муштра»

Мастер-класс проводится педагогами Екатеринбургского государственного театрального института (Россия).

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 18.00.

17 мая. Вечер танго и милонги

Вечеринки открыты для всех. На них необязательно танцевать — приходите послушать музыку, пообщаться и вкусно поесть.

Кафе «Винтаж» (проспект Чингиза Айтматова), 19.00.

Для детей

16-17 мая. Спектакли «Чистая вселенная» и «Кумурска - токой сакчысы»

Это история про любознательного мальчика по имени Айдар, который отправляется в увлекательное путешествие по бескрайним просторам вселенной. По пути он встречает новых друзей, учит их важности гигиены, прививая любовь к опрятности и порядку.

В спектакле «Кумурска — токой сакчысы» охранявший границу муравей заметил, что вредители разрушают их зеленый лес. Он оповещает жителей, и они защищают свой дом.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 12.30.





17 мая. Сказка на подушках «Моя счастливая ферма»

Жил-был фермер, и был у него трактор синий, а еще поле и грядки, да друзья меньшие— куры, утки, коровки да овечки. «Что же в этом необычного?» — спросите вы. А то, что на ферме всегда все шло гладко— куры сыты, грядки политы. Но вот приключилось такое, что на ферме поселились две вороны-помощницы, и все пошло не по плану.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.