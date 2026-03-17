Хронический стресс и бедность. Что приводит к проблемам ментального здоровья

К ухудшению состояния психического здоровья приводит комплекс причин. Об этом на пресс-конференции сообщила завотделом первичной медико-санитарной помощи управления организации медицинской помощи и лекарственной политики Минздрава Нургуль Ибраева.

По ее словам, согласно исследованию, к психическим проблемам приводят: хронический стресс, бедность и финансовая нестабильность, миграция и разлука семей, семейное насилие, алкоголизация (чаще у мужчин), последствия травматических событий, буллинг (у подростков), одиночество, стигма и позднее обращение за медицинской помощью.

Психиатр центра семейной медицины № 6 Борис Ли отметил, что универсальных признаков нет, поскольку психические расстройства очень разнообразны. К примеру, при депрессивных расстройствах отмечается: утрата способности получать удовольствие, потеря интересов, снижение социальной активности, стойкое снижение настроения, чувство беспомощности, собственной ничтожности и более тяжелые проявления.

С депрессией и тревогой, по мировым данным ВОЗ, чаще всего сталкиваются молодежь и люди среднего возраста. У пожилых чаще встречается деменция, когнитивный спад.

В сентябре 2025 года экс-министр здравоохранения Эркин Чечейбаев сообщил, что в Кыргызстане около 11 процентов населения страдают различными психическими расстройствами (тревожность, депрессия, суицидальные риски), а также имеет место зависимость от алкоголя, табака или психоактивных веществ.

Поэтому в Кыргызстане впервые за долгие годы разрабатывается национальная стратегия именно по психическому здоровью. На первичном звене медицинских услуг создают мультидисциплинарные команды, в которые входят семейный врач, психиатр, психолог и патронажная медсестра.