В Швейцарии врачи выписывают рецепты на культурный отдых для поддержания психического здоровья. Об этом сообщает Reuters.

Фото Reuters. В Швейцарии для поддержки психики теперь выдают рецепты на культурный отдых

Такой экспериментальный проект месяц назад запустили врачи в швейцарском Невшателе, он продлится год. Цель эксперимента — поддержать людей в сложных ситуациях и мотивировать их к физической активности.

Врачи теперь могут назначать пациентам с психическими и хроническими заболеваниями не только медикаменты, но и бесплатное посещение музеев и ботанического сада. Всего в рамках программы выпишут 500 рецептов. Один из них получила 26-летняя девушка с выгоранием — ее направили в Музей искусства и истории.

Идея проекта возникла после исследования ВОЗ 2019 года о влиянии искусства на здоровье. Из-за локдаунов во время коронавируса были закрыты музеи — это негативно сказалось на благополучии людей и стало поводом для местных властей сделать культуру частью терапии.

Глава Департамента культуры Джули Курсье Делафонтен надеется, что проект докажет свою эффективность и когда-нибудь страховка начнет покрывать такие посещения наравне с традиционными методами лечения. В будущем эксперимент могут расширить, включив театральные постановки и другие формы искусства.