О симптомах и причинах психических расстройств рассказала врач

Психиатр Юлия Улитина рассказала в эфире «Биринчи радио» о симптомах и причинах психических расстройств.

По ее словам, ситуации бывают разные.

«К примеру, обращалась 19-летняя девушка, которую родители заставили поступить в университет и выбрать факультет по их желанию. В итоге она не справилась, сказала, что это не ее выбор, не ее решение и совершила две попытки суицида. У других пациентов дети уезжают за границу, оставляя их на попечение соседей, которым они не нужны. Те перестают их кормить, ухаживать за ними», — сказала Юлия Улитина.

Она отметила, что симптомы могут быть у всех разные, начиная от головной боли, перебоев в сердечно-сосудистой системе, чувства мурашек по телу, ощущения кома в горле, подергиваний или покалываний, вплоть до нарушений сна, снижения/увеличения аппетита, постоянной тревоги, запоров.

Юлия Улитина также затронула проблему прерывания назначенного лечения пациентами с психическими расстройствами.

Читайте по теме В Кыргызстане 11 процентов населения страдает психическими расстройствами

«К сожалению, очень часто пациенты после выписки месяц-два принимают препараты в домашних условиях, а затем бросают. Возникает мысль — зачем пить дальше, тратить время и деньги на лекарства, если стало хорошо? К сожалению, наши препараты в этом плане немножко коварны: если их резко отменить, то срабатывает синдром отмены. Первые пару дней вы чувствуете себя хорошо, но потом концентрация препарата в крови снижается, эндорфины, серотонин вырабатываются уже в другом количестве. Организм уходит вновь в то же болезненное состояние, в котором пациент пребывал во время обращения к специалисту: нарушается сон, появляется тревожность, снижается аппетит. В некоторых случаях симптоматика может даже усилиться», — пояснила она.

Напомним, по данным министра здравоохранения Эркина Чечейбаева, в Кыргызстане 11 процентов населения страдают психическими расстройствами. Впервые за долгие годы в стране разрабатывают национальную стратегию по психическому здоровью.