﻿В Кыргызстане растет число людей с депрессией и паническими атаками

Кыргызстанцы чаще всего обращаются к специалистам по поводу депрессии, бессонницы, панических атак и посттравматических стрессовых расстройств. Об этом в эфире «Биринчи радио» рассказала психиатр Юлия Улитина.

По ее словам, очень много пациентов с такими симптомами и жалобами, и ситуация, к сожалению, меняется в худшую сторону.

«Пациентов с каждым годом все больше. По статистике, за последние пять лет стационарное лечение получили 53 тысячи человек, консультативное — 32 тысячи. В отделении психосоматических расстройств, например, в настоящее время на стационарном лечении находятся 80 человек. Отделение полностью забито: нет ни одной свободной койки. Некоторые пациенты даже согласны ждать, чтобы госпитализироваться. К сожалению, имеется такая тенденция, как сезонность. Весной и осенью люди подвержены депрессивному состоянию. Раньше было 50-60 госпитализаций. Увеличилось количество пациентов после пандемии COVID-19», — сказала Юлия Улитина.

Она отметила, что возраст пациентов разный — от 19 до 70 лет.

В Кыргызстане 11 процентов населения страдает психическими расстройствами

«К сожалению, у нас очень сильно развита стигматизация. Многие пациенты открыто говорят, что боятся даже заходить на территорию психдиспансера — вдруг их увидят родственники и знакомые. А то, что это состояние может усугубиться, вплоть до суицидальных мыслей и действий, они, к сожалению, не задумываются», — посетовала врач.

Юлия Улитина обратила внимание на проблему: пациенты часто затягивают с обращением к врачу, надеясь, что «само пройдет» и приходят с запущенным состоянием. Лечение в стационаре занимает 30 дней, и после выписки в течение 6 месяцев пациент находится на поддерживающей терапии в амбулаторных условиях.

Напомним, по данным министра здравоохранения Эркина Чечейбаева, в Кыргызстане 11 процентов населения страдают психическими расстройствами. Впервые за долгие годы в стране разрабатывается национальная стратегия по психическому здоровью.
