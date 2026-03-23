Как вырастить психически здорового ребенка, рассказали врачи

Психическое здоровье человека формируется с самого раннего возраста, предупреждает Бишкекский центр укрепления здоровья.

По его данным, первое осознание чувства собственного «я» приходит примерно до 3-хлетнего возраста, когда ребенок только начинает сепарироваться от мамы и осознавать, что он является отдельным человеком. Далее происходит закрепление полученных данных и основных особенностей личности, поэтому очень важно прививать психически здоровые привычки с детства.

С самого рождения очень важно прививать ребенку чувство собственного достоинства и уважения к себе.

Ругань и унизительные оскорбления в адрес ребенка любого возраста недопустимы.

Недопустимы также любые физические наказания и ограничение свободы.

Очень важно обеспечить ребенка любовью, заботой и вниманием. Он должен знать, что родительская любовь безоговорочна, и он всегда может рассчитывать на поддержку своей семьи.

Грубое отношение, унижение, физические наказания могут, на первый взгляд, выглядеть безобидными, но они наносят непоправимый вред психике ребенка, приводят к искаженному восприятию общества и взаимоотношений между людьми.

Впоследствии это может выразиться в отклонениях поведения и психического состояния человека, неуверенности в себе, неумении отстаивать личные границы.

«Очень важно найти контакт с ребенком и способствовать его дальнейшему гармоничному становлению на этапе полового созревания в подростковом периоде. Умение выслушивать и поддерживать ребенка является неотъемлемой частью воспитания психически здорового члена общества и может стать залогом его светлого будущего», — отметили в БЦУЗ.