16:38
Каждый седьмой подросток в Европе и ЦА имеет проблемы с психическим здоровьем

Психические расстройства среди детей и молодежи становятся все более распространенным явлением, при этом качество и доступность помощи не соответствуют масштабам проблемы. Об этом говорится в новом докладе Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ).

Согласно информации доклада, каждый седьмой ребенок и подросток в регионе, объединяющем страны Европы и Центральной Азии, живет с психическим расстройством.

Особенно уязвимы девушки-подростки: у каждой четвертой девочки 15-19 лет наблюдаются проблемы с психическим здоровьем.

Самоубийство остается ведущей причиной смерти среди молодежи 15-29 лет.

За последние 15 лет распространенность психических расстройств среди детей и подростков увеличилась на треть, однако развитие услуг помощи не поспевает за растущим спросом на них.

По данным ВОЗ, в четверти государств региона отсутствуют службы психического здоровья для детей и подростков на местном уровне. При этом в 20 процентах стран нет целенаправленных политических мер в области психологических потребностей детей, подростков и молодежи.

Качество оказания психиатрической помощи существенно различается между государствами. В среднем на 76 тысяч детей и подростков приходится лишь один психиатр.

ВОЗ призывает к срочным и согласованным действиям, чтобы устранить пробелы и обеспечить всем детям и молодым людям доступ к высококачественной, ориентированной на человека помощи. Авторы доклада предлагают ряд приоритетных мер для правительств и партнерских организаций:

  • разрабатывать и реализовывать национальные планы действий и законодательство;
  • вводить стимулы и финансирование для повышения качества услуг;
  • устанавливать стандарты, протоколы и клинические рекомендации;
  • внедрять меры непрерывного совершенствования качества во всех системах;
  • перестраивать модели помощи вокруг потребностей детей, молодежи и их близких;
  • привлекать к разработке решений детей, семьи и местные сообщества;
  • инвестировать в подготовку кадров, соответствующих потребностям населения;
  • оценивать результаты в соответствии с приоритетами детей и их семей;
  • изучать и распространять эффективные практики.
