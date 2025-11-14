Каждый седьмой подросток в Европе и ЦА имеет проблемы с психическим здоровьем

Психические расстройства среди детей и молодежи становятся все более распространенным явлением, при этом качество и доступность помощи не соответствуют масштабам проблемы. Об этом говорится в новом докладе Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ).
Согласно информации доклада, каждый седьмой ребенок и подросток в регионе, объединяющем страны Европы и Центральной Азии, живет с психическим расстройством.
Особенно уязвимы девушки-подростки: у каждой четвертой девочки 15-19 лет наблюдаются проблемы с психическим здоровьем.
За последние 15 лет распространенность психических расстройств среди детей и подростков увеличилась на треть, однако развитие услуг помощи не поспевает за растущим спросом на них.
По данным ВОЗ, в четверти государств региона отсутствуют службы психического здоровья для детей и подростков на местном уровне. При этом в 20 процентах стран нет целенаправленных политических мер в области психологических потребностей детей, подростков и молодежи.
ВОЗ призывает к срочным и согласованным действиям, чтобы устранить пробелы и обеспечить всем детям и молодым людям доступ к высококачественной, ориентированной на человека помощи. Авторы доклада предлагают ряд приоритетных мер для правительств и партнерских организаций:
- разрабатывать и реализовывать национальные планы действий и законодательство;
- вводить стимулы и финансирование для повышения качества услуг;
- устанавливать стандарты, протоколы и клинические рекомендации;
- внедрять меры непрерывного совершенствования качества во всех системах;
- перестраивать модели помощи вокруг потребностей детей, молодежи и их близких;
- привлекать к разработке решений детей, семьи и местные сообщества;
- инвестировать в подготовку кадров, соответствующих потребностям населения;
- оценивать результаты в соответствии с приоритетами детей и их семей;
- изучать и распространять эффективные практики.