Каждый седьмой подросток в Европе и ЦА имеет проблемы с психическим здоровьем

Психические расстройства среди детей и молодежи становятся все более распространенным явлением, при этом качество и доступность помощи не соответствуют масштабам проблемы. Об этом говорится в новом докладе Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ).

Согласно информации доклада, каждый седьмой ребенок и подросток в регионе, объединяющем страны Европы и Центральной Азии, живет с психическим расстройством.

Особенно уязвимы девушки-подростки: у каждой четвертой девочки 15-19 лет наблюдаются проблемы с психическим здоровьем.

Самоубийство остается ведущей причиной смерти среди молодежи 15-29 лет.

За последние 15 лет распространенность психических расстройств среди детей и подростков увеличилась на треть, однако развитие услуг помощи не поспевает за растущим спросом на них.

По данным ВОЗ, в четверти государств региона отсутствуют службы психического здоровья для детей и подростков на местном уровне. При этом в 20 процентах стран нет целенаправленных политических мер в области психологических потребностей детей, подростков и молодежи.

Качество оказания психиатрической помощи существенно различается между государствами. В среднем на 76 тысяч детей и подростков приходится лишь один психиатр.

ВОЗ призывает к срочным и согласованным действиям, чтобы устранить пробелы и обеспечить всем детям и молодым людям доступ к высококачественной, ориентированной на человека помощи. Авторы доклада предлагают ряд приоритетных мер для правительств и партнерских организаций: