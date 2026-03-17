Общество

Какую выгоду дают инвестиции в психическое здоровье, рассказал врач

По данным обоснования Всемирной организации здравоохранения, каждый инвестированный сом в психическое здоровье возвращает 9 сомов экономической выгоды. Об этом на брифинге сообщил психиатр центра семейной медицины № 6 Борис Ли.

По его словам, психические расстройства у населения — огромное экономическое бремя.

«Лица, страдающие психическими расстройствами не могут работать за счет стойкой и временной нетрудоспособности и обходятся в 0,4 процента ВВП нашего государства», — сказал Борис Ли.

Исполняющий обязанности директора Республиканского центра психиатрии и наркологии Жаныбек Ажибеков отметил, что стационарное лечение одного больного обходится государству примерно в 50 тысяч сомов. Изменить ситуацию призвано создание на первичном звене мультидисциплинарных команд (МДК), в которые входят семейный врач, психиатр, психолог и патронажная медсестра.

Несправедливо скромно. Сколько выделяют на психическое здоровье в Кыргызстане

За ведение одного пациента в течение года МДК получает стимулирующие выплаты в 12 тысяч сомов. Оплачивается каждый случай правильного ведения. Сумму делят на всю команду, врач получает больше медсестры.

Отмечено, что пилот показал хорошие результаты.

«Там, где МДК хорошо работают, оттуда меньше госпитализаций в стационары. Это говорит об эффективности работы и лечения, а также экономит бюджетные средства на госпитализацию. Сейчас МДК работают в 17 точках по республике. В дальнейшем такие команды должны быть во всех центрах семейной медицины. Но из-за нехватки специалистов работа идет медленно. С апреля ожидается повышение зарплаты врачам, после этого будем обеспечены необходимыми специалистами на местах», — сказали представители Минздрава.
