Не более двух часов. Как не деградировать в соцсетях — психиатр

Социальные сети негативно влияют на психику, усиливая тревожность и депрессию. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила психиатр Юлия Улитина.

По ее словам, в социальных сетях человек начинает сравнивать себя с тем, что он видит.

«Но давайте не будем забывать: то, что мы видим в социальных сетях, — это игра. Человек никогда не покажет себя таким, какой он есть на самом деле. Пишется сценарий, покупаются костюмы, ставится речь... Человек, наблюдая за этой идеальной жизнью, сравнивает себя, например, свою фигуру. Часто на этом фоне у подростков начинает развивать анорексия либо булимия», — сказала Юлия Улитина.

Среди других негативных последствий, по ее словам, рост тревожности, нарушение сна, появление раздражительности. Человек перестает участвовать в социальной жизни, полностью погружается в жизнь интернета.

Юлия Улитина отметила, что рекомендуемое время проведения в интернете зависит от рода деятельности человека.

﻿В Кыргызстане растет число людей с депрессией и паническими атаками

«Просмотр познавательных, документальных фильмов развивает интеллект, вырабатывает новые нейронные связи. На просмотр смешных, непонятных роликов в Сети лучше тратить не больше двух часов в сутки, чтобы не уйти в степень деградации», — посоветовала врач.

Она подчеркнула, что если ребенок постоянно проводит время за телефоном, и у него нарушаются когнитивные функции — появляется раздражительность, агрессивность, вспыльчивость, снижается память, внимание, то родным нужно провести с ним мягкую беседу о необходимости снижения времени пребывания в соцсетях.

«Ни в коем случае нельзя кричать, забирать телефон, разбивать технику о стену, бить ребенка. Никогда нельзя давить на человека, у которого вы подозреваете наличие проблемы с психикой. Нужно сесть и спокойно поговорить», — рекомендовала Юлия Улитина.
