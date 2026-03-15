Зажигательные танцы Болливуда открыли фестиваль индийского кино в Бишкеке

Церемония открытия вторых Дней индийского кино в Бишкеке началась с яркого танцевального шоу в стиле Болливуд. Праздничная программа «Ритмы Болливуда» прошла на сцене Кыргызского национального академического драматического театра имени Токтоболота Абдумомунова и стала красочным стартом культурного события.

Танцевальное представление подготовил народный ансамбль танца «Каухар» и его руководитель Алина Асангазиева. Артисты исполнили хореографические номера, вдохновленные знаменитыми индийскими фильмами, передав атмосферу индийского кинематографа — с яркими костюмами, динамичной музыкой и зажигательными танцами в стиле Болливуда.





На церемонии открытия Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Кыргызстане Бирендер Сингх Ядав отметил, что индийские фильмы известны своей способностью дарить зрителям радость и отвлекать от повседневных забот.

По его словам, индийское кино отражает культурное и языковое разнообразие страны.

В Индии существует множество штатов и каждый из них производит фильмы на своем языке. Всего в стране официально признаны 22 языка.

Директор Государственного киноцентра «Кыргызтасмасы» Алмаз Тулекеев подчеркнул, что культурное сотрудничество между Кыргызстаном и Индией активно развивается.

По его словам, подобные фестивали уже проводились ранее и вызывают большой интерес у кыргызстанских зрителей.

«Индия очень активно работает в сфере кино. Осенью прошлого года уже проходил аналогичный фестиваль. Это показывает большой интерес кыргызстанцев к культуре и кинематографу Индии», — отметил он.

В зале театра царила атмосфера праздника — зрители тепло встречали выступления танцовщиц ансамбля «Каухар», которые продемонстрировали мастерство пластики, ритма и эмоциональности индийского танца.









16 марта — фильм «Беги, Милка, беги» (хинди, русский дубляж), рассказывающий историю легендарного бегуна Милкхи Сингха;

17 марта — «Путь Бумбы» (ассамский язык, русские субтитры) о небольшой школе, где учится всего один ученик;

18 марта — «Командир» (маратхи, русские субтитры) о мальчике, мечтающем возглавить школьный парад.

Все показы проходят бесплатно, места зрителям предоставляются в порядке живой очереди ежедневно с 12.00 в Доме кино.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства информации и телерадиовещания Индии и National Film Development Corporation of India и направлен на развитие культурных связей между Индией и Кыргызстаном.