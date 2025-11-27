Россию просят ускорить обслуживание в миграционных отделах для граждан КР

Посольство Кыргызстана в Российской Федерации сообщает, что с российской стороной на постоянной основе и на всех уровнях двустороннего взаимодействия проводятся встречи по обсуждению проблемных вопросов, касающихся правового положения соотечественников. Это заявление связано с публикацией в социальных сетях обращения гражданина КР относительно невозможности записаться на прием в органы миграционной службы МВД РФ для продления сроков временного пребывания.

Очередная встреча руководства Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД России с представителями дипмиссий стран СНГ в формате ВКС состоялась 26 ноября 2025 года.

В ходе данной встречи посольство КР обратилось к российской стороне с просьбой рассмотреть вопрос увеличения пропускной способности в территориальных миграционных отделах для приема граждан Кыргызской Республики по вопросу продления сроков временного пребывания.

Вместе с тем посольство вновь напоминает гражданам о необходимости строгого соблюдения всех требований миграционного законодательства, необходимых для законного пребывания на территиории Российской Федерации, в том числе заблаговременного обращения по вопросу продления сроков временного пребывания с учетом действия режима высылки, в рамках которой функционирует реестр контролируемых лиц.