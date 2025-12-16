Кыргызстан откроет посольство в Египте

Президент Садыр Жапаров подписал Указ об учреждении посольства Кыргызской Республики в Арабской Республике Египет. Дипломатическое представительство будет расположено в Каире.

Согласно документу, решение принято в целях дальнейшего развития политических, торгово-экономических, инвестиционных, научно-технических, образовательных и культурно-гуманитарных связей между КР и Египтом.

Кабинету министров поручено увеличить предельную штатную численность Министерства иностранных дел на пять единиц, а также решить вопросы организационного и финансового обеспечения деятельности посольства. Кроме того, правительству предстоит привести свои решения в соответствие с указом главы государства.

Контроль за исполнением документа возложен на управление контроля исполнения решений президента и кабмина администрации главы государства. Указ вступает в силу с 1 января 2026 года.

Отмечается, что открытие посольства позволит обеспечить консульское обслуживание около 3 тысяч граждан Кыргызстана, находящихся на территории Египта и сопредельных государств Северной Африки. Кроме того, оно поспособствует реализации внешней политики КР на африканском континенте, диверсификации внешнеполитических связей и расширению географии дипломатического присутствия страны.