Кыргызстан построит новое здание посольства в Казахстане

В Астане (Казахстан) будет построено новое здание посольства Кыргызстана. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил заместитель министра иностранных дел Алмаз Имангазиев.

Депутатам представили законопроект о ратификации соглашения между КР и РК о взаимном предоставлении в безвозмездное пользование зданий и земельных участков в Бишкеке и Астане для нужд посольств.

Замминистра заявил, что соглашение подписано еще в 2005 году, но там были указаны только два объекта:

кыргызская сторона передала в безвозмездное пользование на 49 лет коттедж № 17 общей площадью 531,66 квадратных метра и земельный участок площадью 0,17 гектара по адресу: жилой городок «Ала-Арча»;

казахская сторона передала в безвозмездное пользование на 49 лет коттедж № В-5 общей площадью 555,9 квадратных метра и земельный участок площадью 0,247 гектара, расположенные в дипгородке в Астане.

Теперь в обновленное соглашение предлагается включить еще один объект, уже переданный кыргызской стороной. Там уже построено здание посольства Казахстана, которое до сих пор функционирует. Указанный в старом соглашении адрес используется как резиденция посла РК в Кыргызстане.

Также в новое соглашение будут включены два объекта, переданные казахской стороной:

земельный участок площадью 0,7412 гектара в Астане, где будет построено новое здание посольства КР;

здание в Астане общей площадью 1267,8 квадратных метра с земельным участком общей площадью 0,125 гектара. Сейчас там временно работает посольство, после строительства нового объекта здание будет использоваться как резиденция посла КР.

Отмечается, что указанный в соглашении 2005 года коттедж № В-5 в дипломатическом городке Астаны подлежит сносу, а находящиеся рядом иностранные дипмиссии давно переехали в другие районы города.

Нардепы одобрили законопроект о ратификации соглашения сразу в трех чтениях.