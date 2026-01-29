14:08
В 2026 году КР планирует купить здания в Англии и Японии для своих посольств

У Кыргызстана насчитываются 33 посольства в зарубежных странах и 10 генеральных консульств. Такие данные озвучил заместитель министра иностранных дел Алмаз Имангазиев на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, в частной собственности республики находятся 14 зданий посольств, 5 резиденций и 31 квартира.

«В 2023 году здания для посольств купили в Венгрии, Париже, в 2024-м в Берлине купили четыре квартиры нашим дипломатам. В 2025 году в Сеуле купили здание для посольства, идут переговоры по покупке в Вене», — сказал замминистра.

Он добавил, что в 2026-м планируется купить здания для посольств КР в Англии и Японии.
В 2026 году КР планирует купить здания в Англии и Японии для своих посольств
