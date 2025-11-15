12:43
Важный регион. Бельгия приняла решение открыть посольство в Узбекистане

Бельгия откроет посольство в Узбекистане для усиления дипломатического присутствия. Об этом заявил вице-премьер-министр и министр иностранных и европейских дел и развития Бельгии Максим Прево.

Отмечается, что Брюссель планирует открыть новое посольство в Ташкенте в рамках масштабной оптимизации своей сети дипломатических представительств.  

По его словам, пересмотр дипломатической сети стал необходимым шагом в условиях стремительных геополитических изменений и давления на многосторонние институты. В ходе реформы Бельгия намерена усилить около двадцати своих миссий, открыть пять новых представительств и закрыть восемь, чтобы создать устойчивую и стратегически выверенную сеть за рубежом.

Цель открытия посольства в Ташкенте — закрепить позиции Бельгии в Центральной Азии, регионе с высоким потенциалом экономического роста и стратегическим значением для развития Транскаспийского коридора и новых транспортных маршрутов Шелкового пути.

«Центральная Азия представляет собой важный регион с точки зрения инвестиций и долгосрочного развития. Открытие посольства в Узбекистане позволит Бельгии активнее участвовать в экономических и политических процессах региона и укрепить двусторонние связи», — сказал Максим Прево.
