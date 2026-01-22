В Казахстане пройдут Дни кыргызского кино

Посольство Кыргызстана в Казахстане объявляет о Днях кыргызского кино, которые пройдут в столице соседней страны 29 и 30 января. Мероприятие направлено на укрепление культурно-гуманитарных связей между двумя братскими народами, сообщает МИД.

По его данным, 29 января в 18.00 состоится торжественная церемония открытия Дней кино. Программу откроет показ художественного фильма прославленного режиссера Актана Арыма Кубата «Кара, кызыл, сары» («Черный, красный, желтый»), глубокая философская драма о судьбе и мастерстве ткачихи из Баткена. В июне 2025 года картина завоевала главный приз «Золотой кубок» 27-го Шанхайского международного кинофестиваля. Фильм также удостоен приза ЮНЕСКО на APSA Awards и выдвинут от КР на соискание премии «Оскар».

30 января в 18.00 зрителям будет представлена остросюжетная драма режиссера Дастана Жапар уулу «Качкын» («Беглец»). Картина стала абсолютным триумфатором национальной кинопремии «Ак Илбирс» в 2026-м, победив в номинациях «Лучший фильм», «Лучший сценарий» и «Лучшая режиссура». Обладатель приза за лучший сценарий на фестивале стран ШОС в Китае, участник престижных кинофестивалей в Пусане и Лос-Анджелесе.

Показ фильмов состоится в Астане — ТРЦ Mega Silk Way, кинотеатре Chaplin Mega Silk Way, 4-й зал. Картины демонстрируются на кыргызском языке с русскими субтитрами. Вход свободный.