13:22
USD 87.45
EUR 102.40
RUB 1.12
Общество

В Казахстане пройдут Дни кыргызского кино

Посольство Кыргызстана в Казахстане объявляет о Днях кыргызского кино, которые пройдут в столице соседней страны 29 и 30 января. Мероприятие направлено на укрепление культурно-гуманитарных связей между двумя братскими народами, сообщает МИД.

По его данным, 29 января в 18.00 состоится торжественная церемония открытия Дней кино. Программу откроет показ художественного фильма прославленного режиссера Актана Арыма Кубата «Кара, кызыл, сары» («Черный, красный, желтый»), глубокая философская драма о судьбе и мастерстве ткачихи из Баткена. В июне 2025 года картина завоевала главный приз «Золотой кубок» 27-го Шанхайского международного кинофестиваля. Фильм также удостоен приза ЮНЕСКО на APSA Awards и выдвинут от КР на соискание премии «Оскар».

30 января в 18.00 зрителям будет представлена остросюжетная драма режиссера Дастана Жапар уулу «Качкын» («Беглец»). Картина стала абсолютным триумфатором национальной кинопремии «Ак Илбирс» в 2026-м, победив в номинациях «Лучший фильм», «Лучший сценарий» и «Лучшая режиссура». Обладатель приза за лучший сценарий на фестивале стран ШОС в Китае, участник престижных кинофестивалей в Пусане и Лос-Анджелесе.

Показ фильмов состоится в Астане — ТРЦ Mega Silk Way, кинотеатре Chaplin Mega Silk Way, 4-й зал. Картины демонстрируются на кыргызском языке с русскими субтитрами. Вход свободный.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/358870/
просмотров: 190
Версия для печати
Материалы по теме
Казахстан присоединился к Протоколу ООН по проблемам воды и здоровья
В Казахстане снова будет введена должность вице-президента страны
В Казахстане предлагают штрафовать за контент с ИИ без маркировки
Запретить продажу алкоголя после 20.00 предлагают в Казахстане
В Черном море атакованы два нефтяных танкера, работающих на Казахстан
Казахстан готовится к водному кризису: озвучен худший сценарий на сезон
Муфтият Казахстана признал дипфейки недопустимыми по шариату
Биометрия и лимит на 10 номеров: в Казахстане изменили правила покупки SIM-карт
Три альпиниста погибли при восхождении на пик «Локомотив» в Казахстане
За нападение на медиков 12 лет тюрьмы: в Казахстане депутаты приняли закон
Популярные новости
Снег, туман, гололедица. Штормовое предупреждение распространили синоптики Снег, туман, гололедица. Штормовое предупреждение распространили синоптики
Потеплеет&nbsp;ли в&nbsp;Бишкеке, рассказали синоптики. Прогноз погоды на&nbsp;22-25 января Потеплеет ли в Бишкеке, рассказали синоптики. Прогноз погоды на 22-25 января
Замена водительских удостоверений. Все, что известно на&nbsp;сегодня Замена водительских удостоверений. Все, что известно на сегодня
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; призывает абонентов передавать показания счетчиков «Газпром Кыргызстан» призывает абонентов передавать показания счетчиков
Бизнес
Башенные часы &laquo;Кыргызтелекома&raquo; временно остановлены для профилактических работ Башенные часы «Кыргызтелекома» временно остановлены для профилактических работ
Пока одни тратят, другие возвращают: больше выгоды с&nbsp;премиум-подпиской O!Prime Пока одни тратят, другие возвращают: больше выгоды с премиум-подпиской O!Prime
O!Business&nbsp;&mdash; прием QR-платежей для&nbsp;ИП круглосуточно и&nbsp;без комиссии O!Business — прием QR-платежей для ИП круглосуточно и без комиссии
Больше, чем связь: Exclusive от&nbsp;MEGA для активной жизни Больше, чем связь: Exclusive от MEGA для активной жизни
22 января, четверг
13:18
Башенные часы «Кыргызтелекома» временно остановлены для профилактических работ Башенные часы «Кыргызтелекома» временно остановлены для...
13:04
В Узгене младенцу делали насечки на спине. Он скончался
12:59
Мировые потоки прямых иностранных инвестиций выросли после двух лет спада
12:58
В Кыргызстане планируют запуск угольных ТЭС мощностью 1 тысяча 50 мегаватт
12:54
В Бишкеке задержан подозреваемый в серии мошенничеств в особо крупном размере