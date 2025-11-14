21:09
USD 87.45
EUR 101.70
RUB 1.08
Общество

Повреждение здания посольства Азербайджана в Киеве. От Москвы требуют объяснений

Российского посла в Баку Михаила Евдокимова вызвали в Министерство иностранных дел Азербайджана, пишет BBC News со ссылкой на сайт МИД.

«В ходе встречи был выражен решительный протест в связи с падением одной из ракет типа «Искандер» на территорию посольства Азербайджанской Республики в результате беспилотного обстрела столицы Украины города Киева около 01.00 14 ноября, и ему вручена соответствующая нота», — сказано в сообщении.

По данным МИД Азербайджана, в результате взрыва полностью разрушена часть стены по периметру посольства, повреждены строения, служебный транспорт, административное здание и консульский отдел посольства, а также серьезно поврежден комплекс диппредставительства, о чем в министерстве и заявили послу России.

Вместе с этим Евдокимову напомнили, что «подобные ракетные обстрелы, противоречащие нормам и принципам международного права, имели место и ранее».

Далее в сообщении перечисляются случай с российским авиаударом по зданию почетного консульства Азербайджана в Харькове в 2022 году, попадания боеприпасов вблизи административных зданий посольства Азербайджана в 2024-м и 2025 году, а также атаки беспилотников на нефтебазу компании SOCAR в Одесской области в августе 2025 года.

«Все эти факты вызывают вопросы о преднамеренном характере ракетных атак», — говорится в сообщении МИД Азербайджана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/351002/
просмотров: 349
Версия для печати
Материалы по теме
Россия передала очередную партию продовольственной помощи для юга Кыргызстана
В Бишкеке пройдет фестиваль кимчи
Посольство Кыргызстана в Казахстане переехало в новое здание
Если едете за рубеж. Адреса и телефоны посольств и консульств Кыргызстана
Если проблемы за границей. Горячие линии посольств для граждан Кыргызстана
Россия первой в мире официально признала Исламский Эмират Афганистан
Вооруженный конфликт. В посольстве Ирана в Бишкеке открыта книга соболезнований
Посол Айбек Молдогазиев вручил верительные грамоты президенту США
Кабмин увеличивает численность сотрудников Министерства иностранных дел. Зачем?
Посольства и консульства КР хотят обязать отвечать гражданам в течение пяти дней
Популярные новости
Очередные манипуляции от&nbsp;Алмазбека Атамбаева. По&nbsp;следам его поста в&nbsp;соцсетях Очередные манипуляции от Алмазбека Атамбаева. По следам его поста в соцсетях
Рейды в&nbsp;Бишкеке. Ежедневно штрафуют более 10&nbsp;пассажиров общественного транспорта Рейды в Бишкеке. Ежедневно штрафуют более 10 пассажиров общественного транспорта
Без питьевой воды останется часть Бишкека Без питьевой воды останется часть Бишкека
В&nbsp;школах Кыргызстана вводят режим энергосбережения В школах Кыргызстана вводят режим энергосбережения
Бизнес
Валентина Шевченко снова в&nbsp;деле! Главный бой сезона в&nbsp;прямом эфире O!TV Валентина Шевченко снова в деле! Главный бой сезона в прямом эфире O!TV
Amway Central Asia открывает новый этап в&nbsp;Кыргызстане: курс на&nbsp;здоровье региона Amway Central Asia открывает новый этап в Кыргызстане: курс на здоровье региона
&laquo;BAKAI Страхование&raquo; возвращает кешбэк! 30&nbsp;процентов реальными деньгами за&nbsp;ОСАГО «BAKAI Страхование» возвращает кешбэк! 30 процентов реальными деньгами за ОСАГО
MBANK&nbsp;&mdash; трехкратный обладатель международной премии в&nbsp;Дубае MBANK — трехкратный обладатель международной премии в Дубае
14 ноября, пятница
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 15 ноября: без осадков Прогноз погоды в Кыргызстане на 15 ноября: без осадков
20:45
Повреждение здания посольства Азербайджана в Киеве. От Москвы требуют объяснений
20:43
Дастан Дюшекеев освобожден от должности посла Кыргызстана в Казахстане
20:41
Кудайберген Базарбаев покинул пост главы Госагентства по делам госслужбы
20:40
В Бишкеке наградили победителей конкурса «Самый лучший айыл окмоту»