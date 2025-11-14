Повреждение здания посольства Азербайджана в Киеве. От Москвы требуют объяснений

Российского посла в Баку Михаила Евдокимова вызвали в Министерство иностранных дел Азербайджана, пишет BBC News со ссылкой на сайт МИД.

«В ходе встречи был выражен решительный протест в связи с падением одной из ракет типа «Искандер» на территорию посольства Азербайджанской Республики в результате беспилотного обстрела столицы Украины города Киева около 01.00 14 ноября, и ему вручена соответствующая нота», — сказано в сообщении.

По данным МИД Азербайджана, в результате взрыва полностью разрушена часть стены по периметру посольства, повреждены строения, служебный транспорт, административное здание и консульский отдел посольства, а также серьезно поврежден комплекс диппредставительства, о чем в министерстве и заявили послу России.

Вместе с этим Евдокимову напомнили, что «подобные ракетные обстрелы, противоречащие нормам и принципам международного права, имели место и ранее».

Далее в сообщении перечисляются случай с российским авиаударом по зданию почетного консульства Азербайджана в Харькове в 2022 году, попадания боеприпасов вблизи административных зданий посольства Азербайджана в 2024-м и 2025 году, а также атаки беспилотников на нефтебазу компании SOCAR в Одесской области в августе 2025 года.

«Все эти факты вызывают вопросы о преднамеренном характере ракетных атак», — говорится в сообщении МИД Азербайджана.