В Бишкеке 14 марта будет солнечно. Температура воздуха ожидается +8 градусов.

В столице разговление (ифтар) — в 19.12. Полный календарь орозо-2026 можете посмотреть здесь.

У кого намечается той

Талант Мамытов

Родился 14 марта 1976 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Памятные даты

Международный день рек

Фото Данияра Ибраимова. Начало реки Ак-Бууры

В марте 1997-го в бразильском городе Куритиба состоялась Первая международная конференция против строительства крупных плотин, которая поддержала учреждение нового праздника и постановила «отмечать день борьбы с плотинами в защиту рек, воды и жизни ежегодно 14 марта».

Девизом дня стали слова: «За реки, воду и жизнь!»

Конференция, объединившая общественность 20 стран, поставила важную задачу — выработать демократические методы управления бассейнами рек. В своем обращении делегаты привели такие цифры: за последние полвека до 60 миллионов человек были вынуждены покинуть родные места из-за строительства плотин и почти полмиллиона квадратных километров плодородных земель и лесов были затоплены.

Поэтому участники конференции также призвали оценить риск, возможные последствия прорыва крупных плотин и то, к каким возможным жертвам и разрушениям это может привести.

Международный день числа Пи

Фото из интернета. Памятник числу Пи на ступенях перед зданием Музея искусств в Сиэтле

В 1987 году физик из Сан-Франциско Ларри Шоу обнаружил, что дата 14 марта, записанная в принятой в США форме — 3/14, совпадает с первыми тремя цифрами числа Пи. С того времени отмечается один из самых необычных праздников — Международный день числа Пи. Некоторые также рекомендуют отмечать не только день, но и минуту — в 1.59 и даже секунду числа Пи — 1.59.26, когда дата и время образуют первые семь знаков после запятой.

Музыкант Дэвид Макдоналд записал, как звучит число Пи с точностью до 122 знаков после запятой. Он взял цифры и присвоил им ноты гармонического минорного лада. Получившуюся мелодию он играл правой рукой на фортепиано, добавив гармонии левой рукой.

Люди, которые меняли мир

Умер профессор Арон Брудный

Фото brudny.asia. Арон Брудный

Родился 13 января 1932-го. Психолог, доктор философских наук, профессор, экспериментатор, легендарный преподаватель.

Специалист по философии, антропологии, общей семантике и психолингвистике, член редакционных советов научных журналов «Культурно-историческая психология», «Социальная психология и общество».

52 года проработал в Национальной академии наук Кыргызстана, преподавал авторские курсы в Московском государственном университете имени Михаила Ломоносова, возглавлял кафедру психологии в Кыргызско-Российском Славянском университете, с 1998-го заведовал психологической лабораторией в Американском университете в Центральной Азии.

Опубликовал свыше 300 научных работ, удостоен Государственной премии Кыргызстана в области науки и техники. Научные работы профессора опубликованы на семи языках мира и неоднократно переиздавались.

Помимо интенсивной исследовательской деятельности, работал над киносценариями и научно-фантастическими произведениями, опубликовал новеллы в жанре экзистенциальной прозы. По одному из его киносценариев в Швейцарии был снят фильм «Зеркало теней», а его пьеса «Спиритический сеанс» поставлена в Москве.

Умер 14 марта 2011 года.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.