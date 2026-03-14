В Бишкеке 14 марта будет солнечно. Температура воздуха ожидается +8 градусов.
В столице разговление (ифтар) — в 19.12. Полный календарь орозо-2026 можете посмотреть здесь.
У кого намечается той
Талант Мамытов
Родился 14 марта 1976 года. Депутат Жогорку Кенеша.
Памятные даты
Международный день рек
В марте 1997-го в бразильском городе Куритиба состоялась Первая международная конференция против строительства крупных плотин, которая поддержала учреждение нового праздника и постановила «отмечать день борьбы с плотинами в защиту рек, воды и жизни ежегодно 14 марта».
Девизом дня стали слова: «За реки, воду и жизнь!»
Конференция, объединившая общественность 20 стран, поставила важную задачу — выработать демократические методы управления бассейнами рек. В своем обращении делегаты привели такие цифры: за последние полвека до 60 миллионов человек были вынуждены покинуть родные места из-за строительства плотин и почти полмиллиона квадратных километров плодородных земель и лесов были затоплены.
Поэтому участники конференции также призвали оценить риск, возможные последствия прорыва крупных плотин и то, к каким возможным жертвам и разрушениям это может привести.
Международный день числа Пи
В 1987 году физик из Сан-Франциско Ларри Шоу обнаружил, что дата 14 марта, записанная в принятой в США форме — 3/14, совпадает с первыми тремя цифрами числа Пи. С того времени отмечается один из самых необычных праздников — Международный день числа Пи. Некоторые также рекомендуют отмечать не только день, но и минуту — в 1.59 и даже секунду числа Пи — 1.59.26, когда дата и время образуют первые семь знаков после запятой.
Музыкант Дэвид Макдоналд записал, как звучит число Пи с точностью до 122 знаков после запятой. Он взял цифры и присвоил им ноты гармонического минорного лада. Получившуюся мелодию он играл правой рукой на фортепиано, добавив гармонии левой рукой.
Люди, которые меняли мир
Умер профессор Арон Брудный
Родился 13 января 1932-го. Психолог, доктор философских наук, профессор, экспериментатор, легендарный преподаватель.
Специалист по философии, антропологии, общей семантике и психолингвистике, член редакционных советов научных журналов «Культурно-историческая психология», «Социальная психология и общество».
52 года проработал в Национальной академии наук Кыргызстана, преподавал авторские курсы в Московском государственном университете имени Михаила Ломоносова, возглавлял кафедру психологии в Кыргызско-Российском Славянском университете, с 1998-го заведовал психологической лабораторией в Американском университете в Центральной Азии.
Опубликовал свыше 300 научных работ, удостоен Государственной премии Кыргызстана в области науки и техники. Научные работы профессора опубликованы на семи языках мира и неоднократно переиздавались.
Помимо интенсивной исследовательской деятельности, работал над киносценариями и научно-фантастическими произведениями, опубликовал новеллы в жанре экзистенциальной прозы. По одному из его киносценариев в Швейцарии был снят фильм «Зеркало теней», а его пьеса «Спиритический сеанс» поставлена в Москве.
Умер 14 марта 2011 года.
Куда сходить
