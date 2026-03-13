14:17
Общество

В Бишкеке состоятся гастроли Восточно-Казахстанского областного театра драмы

3–4 апреля 2026 года на сцене Русского театра драмы имени Чингиза Айтматова в Бишкеке состоятся гастроли Восточно-Казахстанского областного театра драмы и оперетты из города Усть-Каменогорска. Об этом сообщает Минкультуры.

По его данным, столичные зрители получат уникальную возможность познакомиться с творчеством талантливого коллектива, который представит несколько ярких постановок для зрителей разных возрастов.

Гости из Усть-Каменогорска подготовили насыщенную гастрольную программу, объединяющую как детские спектакли, так и произведения классической драматургии. Постановки подарят зрителям широкий спектр эмоций — от доброй сказочной атмосферы до острой сатиры и комедийных ситуаций.

Гастрольная афиша

3 апреля
• 11.00 — С. Михалков, сказка «Три поросенка» (для детей).
• 19.00 — Ж.-Б. Мольер «Тартюф, или Обманщик», трагикомедия в двух действиях.

4 апреля
• 11.00 — С. Михалков, сказка «Три поросенка» (для детей).
• 19.00 — Н. В. Гоголь «Женитьба», совершенно (не)вероятное событие в двух действиях.

Гастроли станут заметным культурным событием для театральной жизни Бишкека и прекрасной возможностью для зрителей прикоснуться к творчеству одного из ведущих театральных коллективов Восточного Казахстана.
