Общество

Минздрав намерен закупить 200 карет скорой помощи

Минздрав намерен закупить 200 карет скорой помощи. Об этом первый замминистра здравоохранения Тилек Мамадалиев заявил на совместном заседании двух депутатских групп при презентации проделанной работы.

По его словам, машины будут закуплены на средства Всемирного банка.

«Планируется, что новые машины будут закуплены до конца 2026 года», — добавил Тилек Мамадалиев.

Однако позднее на вопрос о том, будет ли закупать Минздрав машины скорой помощи, замминистра озвучил иные цифры, отметив, что до конца года планируется закупить 300-400 машин, которые будут по регионам распределены.

Напомним, что нехватка карет скорой помощи остается актуальной проблемой для Кыргызстана, особенно для столицы.
