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Власть

В «Кыргыз почтасы» пояснили, почему не доставляются уведомления о штрафах

На заседании парламентской фракции «Ишеним» заместитель гендиректора ОАО «Кыргыз почтасы» Уулжан Масиянова пояснила, почему нарушителям Правил дорожного движения не доставляются штрафы «Безопасного города».

По ее словам, тарифы за доставку писем антимонопольный орган установил в размере 26 сомов. Доставка уведомлений проекта «Безопасный город» выходит дороже, поэтому почта не может заключить соглашение с оператором проекта.

Уулжан Масиянова проинформировала, что сейчас «Кыргыз почтасы» предлагает изменения в нормативно-правовые акты, чтобы получить возможность заключить соглашение.

Отметим, по проекту «Безопасный город» истек срок соглашения с компанией Аманат Транс ЛТД, которая пять лет занималась доставкой «писем счастья».
Ссылка: https://24.kg/vlast/322809/
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