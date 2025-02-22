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Общество

Осторожно, мошенники! «Кыргыз почтасы» не продает утерянные посылки

Мошенники распространяют в социальных сетях информацию о том, что ОАО «Кыргыз почтасы» стало продавать утерянные посылки.

Официальный оператор почтовой связи призывает граждан не верить — это ложь. «Кыргыз почтасы» опровергает эти сведения и подчеркивает, что не принимает участия в подобных операциях.

ОАО и его филиалы не занимаются продажей утерянных отправлений. Граждан просят быть бдительными, не доверять сомнительным источникам и не переводить деньги на неизвестные счета.

Ранее мошенники убеждали о продаже потерянного багажа в международном аэропорту «Манас». В ОАО «Аэропорты Кыргызстана» также опровергли эту аферу и призвали граждан не доверять фейковым публикациям.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/320745/
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