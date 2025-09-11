12:14
Общество

«Кыргыз почтасы» и «Почта России» намерены ускорить процесс доставки посылок

Государственный оператор почтовой связи КР «Кыргыз почтасы» и национальный оператор РФ «Почта России» будут расширять сотрудничество в сфере логистики и финансовых сервисов. Переговоры прошли в рамках конгресса Всемирного почтового союза, сообщили в пресс-службе российской компании.

Отмечается, что рассматривается возможность создания транспортного коридора через международный центр обработки почты в Кыргызстане. Проект упростит доставку товаров в Россию и ускорит транзит посылок.

Стороны также намерены проработать новые опции в сервисе денежных переводов между странами. По данным «Почты России», это позволит физическим лицам быстрее и дешевле переводить деньги своим родным и близким.
