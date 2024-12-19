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Экономика

«Кыргыз почтасы» откроет филиал в Турции

В Анкаре 16 декабря состоялась встреча, посвященная развитию сотрудничества между почтовыми организациями Кыргызстана и Турции. В переговорах приняли участие торговый представитель КР в Турции Чынгыз Токтобеков, генеральный директор ОАО «Кыргыз почтасы» Марат Черикчиев, председатель правления «Элдик Банка» Улан Ногаев и генеральный директор ПТТ (Posta ve Telgraf Teşkilatı) Хакан Гультен. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

На встрече стороны обсудили реализацию ранее достигнутых соглашений и наметили конкретные шаги для дальнейшего развития взаимодействия.

Чынгыз Токтобеков предложил снизить стоимость почтовых услуг между двумя странами и инициировал открытие филиала «Кыргыз почтасы» в Турции.

Встреча завершилась договоренностями по укреплению сотрудничества и реализации новых совместных инициатив.

Справка

ПТТ (Posta ve Telgraf Teşkilatı) — крупнейшая почтовая и логистическая компания Турции, играющая важную роль в улучшении торговых и коммуникационных услуг между государствами.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/314798/
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