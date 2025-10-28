Участие Министерства финансов в уставном капитале ОАО «Кыргыз почтасы» увеличено с 14,61 процента до 17,11 процента. Об этом сообщается на сайте Кыргызской фондовой биржи.

Уточняется, что количество принадлежащих Минфину акций выросло с 791 тысяч 743 до 954 тысяч 882 штук. В денежном выражении это соответствует увеличению вложений с 395,9 миллиона до 477,4 миллиона сомов.

Ранее ОАО «Кыргыз почтасы» передали здание в Бишкеке стоимостью 81,5 миллиона сомов. Эта недвижимость ранее находилась в госсобственности. Она передана для увеличения уставного капитала «Кыргыз почтасы» в счет повышения доли Министерства финансов.

ОАО «Кыргыз почтасы» — государственная почтовая служба, оператор национальной почтовой сети.