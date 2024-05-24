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Общество

«Кыргыз почтасы» занимает 29-е место в мировом рейтинге

ОАО «Кыргыз почтасы» достигло значительных успехов в рейтинге развития почтовых администраций стран — членов всемирного союза, заняв в 2023 году 29-е место среди 172 стран. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития КР.

По их данным, в 2020 году ГП «Кыргыз почтасы» занимало в этом рейтинге 98-е место, в 2021 году — 65-е, а в 2022-м — 60-е место.

«Этот важный результат стал возможным, благодаря нашим систематическим усилиям и активной модернизации почтовой инфраструктуры, а также внедрению множества новых проектов, направленных на улучшение обслуживания, ускоренной доставки отправлений и расширение возможностей ОАО «Кыргыз почтасы», — отметили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294965/
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