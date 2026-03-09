11:07
Женщины Кыргызстана в цифрах: больше половины населения живут дольше мужчин

Ежегодно 8 марта во многих странах мира отмечается Международный женский день. Праздник официально признан Организацией Объединенных Наций в 1975 году и сегодня символизирует борьбу за права женщин, равные возможности и международную солидарность.

Фото из интернета
По данным Нацстаткома, на начало 2026 года численность населения Кыргызстана достигла 7,4 миллиона человек. В демографической структуре страны сохраняется небольшое преобладание женщин — их доля превышает 50 процентов. Средний возраст — 30 лет, а мужчин — 28 лет.

Женщины в КР в среднем живут дольше мужчин. В 2024 году продолжительность жизни женщин составила 77 лет, мужчин — 68 лет.

Одной из причин такого разрыва остается более высокий уровень смертности среди мужчин — он в 1,6 раза выше, чем у женщин.

Молодая возрастная структура населения влияет и на браки. В 2024-м в республике более 45 тысяч женщин вышли замуж, при этом 87 процентов сделали это впервые. Основная доля первых браков приходится на 18-29 лет — почти 87 процентов от общего числа женщин, впервые вышедших замуж.

Средний возраст вступления женщины в первый брак составляет 24 года, в повторный — 35 лет.

Среднестатистическая женщина в Кыргызстане рожает около трех детей. Несмотря на снижение числа новорожденных — со 158 тысяч в 2020 году до 140 тысяч в 2024-м, уровень рождаемости остается выше уровня простого воспроизводства населения, что поддерживает рост численности граждан.

В экономике женщины также играют значительную роль. В 2024 году уровень занятости женщин трудоспособного возраста составил 48,7 процента, а средний возраст работающих женщин — 41 год. Чаще всего они заняты в образовании, здравоохранении, социальном обслуживании, гостинично-ресторанном бизнесе и торговле.

При этом сохраняется гендерный разрыв в оплате труда. По данным обследования 2025-го, средняя зарплата женщин составляет 65,7 процента от заработной платы мужчин. Это во многом связано с особенностями отраслевой структуры занятости.

Женщины также составляют большинство в сфере образования. На начало 2024/2025 учебного года около 87 процентов школьных учителей — женщины.

Среди студентов преобладают девушки: в 2024-м их доля среди учащихся среднего профессионального образования превысила 58 процентов, а среди студентов вузов — около 55 процентов.

Значительную часть времени женщины посвящают домашнему хозяйству. В среднем они тратят на бытовые дела 4 часа 40 минут в день, что составляет более 19 процентов времени. У мужчин показатель более чем в пять раз ниже. При этом сельские жительницы уделяют домашним обязанностям около 5 часов в день, тогда как в городах — примерно 4 часа.

Несмотря на занятость на работе и дома, женщины находят время и для отдыха — в среднем около 2 часов 20 минут в неделю они посвящают активным видам досуга.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/365058/
