Интуиция, терпение и технологии: как женщины служат в милиции Бишкека

Служба в милиции часто воспринимается как сугубо мужская профессия. Но здесь не обойтись без внимательности, терпения и интуиции женщин. Есть направления, где именно эти качества становятся особенно важными.

Журналисты 24.kg поговорили с женщинами, служащими в Министерстве внутренних дел Кыргызской Республики. Они рассказали о работе, любви к профессии и о том, как современные технологии помогают раскрывать преступления и находить пропавших людей.

Как женщины следят за безопасностью Бишкека

Они более усидчивы и внимательны, тщательно следят за камерами и замечают даже мелкие детали. Там, где мужчина может что-то пропустить, женщина часто видит все до мелочей. Гульнара Шаршеналиева

Одно из таких подразделений — ситуационный центр службы общественной безопасности ГУВД Бишкека. Здесь круглосуточно следят за безопасностью столицы. По словам заместителя начальника центра подполковника милиции Гульнары Шаршеналиевой, до 90 процентов его сотрудников — женщины.

Сегодня в Бишкеке около тысячи камер системы «Безопасный город». Они установлены на улицах, у школ, детских садов и в общественных местах. Камеры помогают не только раскрывать преступления, но и предотвращать их, быстрее находить потерявшихся или сбежавших из дома детей.

Ежедневно в службу 102 поступает более 2 тысяч звонков, из которых около 800 связаны с конкретными правонарушениями.

Ситуационный центр состоит из двух групп: мониторинга и службы 102. Сотрудники группы мониторинга круглосуточно наблюдают за происходящим в столице и при обнаружении правонарушений оперативно передают информацию в службу 102. Там данные фиксируют в электронном журнале и на место направляют ближайший экипаж.

Современные технологии помогают координировать работу патрулей — на мониторах можно увидеть их передвижение в режиме онлайн с помощью специальных тепловых карт.

По словам Гульнары Шаршеналиевой, внедрение цифровых систем значительно повысило раскрываемость преступлений. Сотрудники могут просматривать записи камер, восстанавливать хронологию событий и быстрее выявлять нарушения.

Почему Нургуль Ысакова выбрала милицию

За сухими цифрами и технологиями всегда работа людей — тех, кто ежедневно помогает защищать горожан и особенно детей. Среди них майор милиции Нургуль Ысакова, мать троих детей, которая 17 лет работает в сфере защиты прав несовершеннолетних. Ситуационный центр очень облегчает ей работу.

О том, почему она выбрала эту профессию, как совмещает службу и материнство и что чувствует, когда удается вернуть ребенка в благополучную семью, Нургуль Ысакова рассказала в интервью.

— Что вдохновило вас на службу в милиции?

— С детства мечтала работать в правоохранительных органах. Во многом на мой выбор повлияла семейная история: мой дедушка стал одним из первых милиционеров Кыргызстана. Я решила пойти по его стопам и связать жизнь с этой профессией.

В детстве больше дружила с мальчиками. Мы придумывали свою «армию», играли в солдат. Вместо игр c куклами я читала книги о Шерлоке Холмсе. Мне всегда было интересно разгадывать тайны и расследовать преступления.

— Вы помните дедушку?

— К сожалению, я его не застала. Но мама часто рассказывает о его жизни и службе, как он боролся с басмачами. В музее МВД хранятся фотографии Козубая Шамсудинова — моего дедушки. Кстати, одну из школ в Кадамджайском районе назвали в его честь.

— Принято считать, что работа в милиции — мужская профессия. Насколько сложно женщине в этой системе?

— Непросто. Нам приходится вдвойне доказывать свою профессиональность. Нужны сильный характер и стрессоустойчивость. Но в целом служба сложная для всех. Мы выполняем одну работу и несем одинаковую ответственность. В этой профессии нет деления на «мужскую» и «женскую» работу, все мы носим погоны.

— Конечно, это непросто, но возможно. Главное — дисциплина. Бывают дни, когда сильно устаешь на работе, но дома стараешься этого не показывать. Когда выхожу со службы, переключаюсь на роль жены и мамы. Важно не приносить рабочие проблемы домой.

Чтобы дети не свернули с правильного пути

— Я курирую работу инспекций по делам несовершеннолетних по Бишкеку. В подразделении 134 сотрудника. Наша задача — координировать их работу, оказывать методическую помощь и контролировать, чтобы профилактику вели правильно и строго в рамках закона. Мы обобщаем результаты и направляем аналитическую информацию в МВД.

На уровне города мы регулярно встречаемся с представителями госорганов и муниципальных служб.

— Как проходят такие рейды?

— Обычно их проводят несколько раз в месяц. Наша главная задача — обеспечить безопасность детей, особенно ночью. Мы предупреждаем родителей, что детям нельзя находиться на улице без сопровождения взрослых.

Сейчас, во время орозо, дети часто поют жарамазан. К сожалению, иногда эта традиция превращается в попрошайничество. Дети выбегают на дорогу. Мы беседуем с родителями, а при повторных нарушениях штрафуем.

— Правда ли, что детям легче общаться с женщинами-сотрудниками?

— Да, в нашем отделе больше женщин. Детям проще открыться им — чувствуют мягкость, видят образ матери и охотнее идут на контакт.

— Чем вы больше всего гордитесь на службе?

— Тем, что наша работа защищает детей. Мы выявляем несовершеннолетних, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Наша задача — не просто раскрывать преступления, а предотвращать их.

Главная цель сотрудника инспекции по делам несовершеннолетних — сделать так, чтобы ребенок не свернул на неправильный путь.

К сожалению, бывают случаи, когда детей приходится забирать из семей, где их подвергают физическому или сексуальному насилию. Некоторые убегают из дома, и часто причиной побега становится именно насилие.

Фото 24.kg. Майор милиции Нургуль Ысакова

— Их могут временно разместить в специальных детских центрах. Там с ребятами работают психологи и социальные педагоги. Параллельно мы работаем с родителями и родственниками.

Наша главная цель — вернуть ребенка в семью, потому что ребенок должен расти в ней. Комиссия по делам детей обычно дает от трех до шести месяцев, чтобы все государственные органы провели профилактическую работу с семьей.

— Какими качествами должна обладать женщина-руководитель в такой системе?

— Она должна быть справедливой, принципиальной и в меру строгой.

— Как проходит ваш обычный день?

— Утром отправляю детей в школу и иду на работу. После службы готовлю ужин, разговариваю с детьми о том, как прошел их день, помогаю с уроками.

— Как вы все это успеваете?

— Честно? Иногда не успеваю (смеется). Бывает тяжело. Но, когда человек любит работу, он старается найти баланс и совмещать разные роли.

Когда работа становится судьбой

— Внешне стараюсь не показывать переживания, но внутри многое пропускаю через себя. У меня дети, поэтому я постоянно думаю о том, каково ребенку оказаться одному на улице без поддержки взрослых.

— Есть ли история ребенка, которая особенно вам запомнилась?

— Да, она произошла в начале моей службы, после академии. В одной из школ пожаловались на мальчика-третьеклассника — он постоянно сбегал из дома.

Мама ребенка сидела в тюрьме. Мальчика воспитывали бабушка, сестра и брат. Он часто воровал деньги, не слушался, и ребенка наказывали. К тому же бабушка иногда злоупотребляла алкоголем.

Мы даже временно изымали мальчика из семьи, потому что он категорически не хотел возвращаться. Я старалась поддержать его, водила в кружки. Оказалось, что ребенку очень нравятся шахматы, и я записала его в секцию.

Позже мальчика определили в фостерную семью. Ему очень повезло — семья оказалась хорошей. Через несколько лет я встретила ребенка снова и не узнала — высокий, воспитанный юноша, хорошо учится. С родной семьей он помирился, они общаются.

— Вы продолжаете поддерживать связь с детьми, с которыми работали?

— Иногда. Тот мальчик даже бывал у меня дома, оставался ночевать, когда боялся возвращаться домой.

— Помогают ли современные технологии в поиске детей?

— Очень. В Бишкеке действует система «Безопасный город». С ее помощью мы можем отследить, куда двигался ребенок. Камеры установлены возле школ и на многих улицах столицы.

Система распознает лица, что значительно облегчает поиск.

Если раньше на это могли уходить дни, то сейчас ребенка часто удается найти в течение одного-двух часов.

— Куда чаще всего уходят дети?

— По-разному. Кто-то к родственникам, кто-то гуляет в парках или в торговых центрах. Со временем у сотрудников появляется своего рода профессиональное чутье, которое помогает быстрее определить, где искать ребенка.

— В каком возрасте дети чаще всего сбегают из дома?

— Раньше это происходило в основном в 15-16 лет. Сейчас, к сожалению, возраст снизился — иногда дети убегают и в 10 лет.

— Бывает ли, что в работе помогает женская интуиция?

— Часто. Когда разговариваешь с детьми, они могут что-то недоговаривать или обмануть. Интуитивно чувствуешь, где правда, а где нет.

Тюльпаны как символ 8 Марта

— Любовь, забота, доверие и дисциплина.

— В чем секрет вашей энергии?

— Внутренняя дисциплина. Стараюсь находить время для спорта — это очень помогает. Посещаю тренинги и постоянно повышаю квалификацию.

— Как вам удается переключаться после работы?

— Раньше совсем не умела этого делать и приносила рабочие переживания домой. Поняла, что это плохо влияет на семью. Теперь стараюсь дома не обсуждать работу, хотя иногда звонки все равно поступают.

— Что для вас значит праздник 8 Марта?

— Это прежде всего праздник весны. В детстве папа всегда приносил маме ведро тюльпанов. Поэтому именно эти цветы у меня ассоциируются с 8 Марта.

В этот прекрасный весенний день очень хочу пожелать всем женщинам счастья, спокойствия, любви к себе и достижения всех поставленных целей!