Первая леди Айгуль Жапарова устроила прием в честь 8 Марта

Первая леди Кыргызстана Айгуль Жапарова провела торжественный прием в честь Международного женского дня. Об этом сообщается в ее социальных сетях.

В мероприятии приняли участие женщины, представляющие различные сферы деятельности — государственную службу, образование, культуру, медицину, бизнес и общественные организации.

Айгуль Жапарова поздравила гостей с праздником и отметила особую роль женщин в развитии общества и государства.

«Женщина — неиссякаемый источник тепла и доброты, благословение и опора семьи, великая вдохновляющая сила. Благодаря вашей нежности, мудрости и терпению мир становится светлее.

И в истории Кыргызстана, и в наши дни роль женщин всегда была особенной. Каждая из вас — великая сила для нашего Кыргызстана.

Женщина по праву признана созидательной силой, способной нести ответственность за семью, общество и страну. В этом заложена глубокая истина: сила женщины — залог крепкой семьи, а крепкая семья — фундамент сильного государства», — написала она.

Первая леди также поблагодарила женщин за их труд, вклад в развитие страны и пожелала им здоровья, благополучия и новых достижений.