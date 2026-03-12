Борьба с ВИЧ. КР готовит заявку на новый грантовый цикл Глобального фонда

Министр здравоохранения КР Дамир Осмонов провел рабочую встречу с постоянным представителем Программы развития ООН (ПРООН) в КР Александрой Соловьевой.
По данным пресс-центра ведомства, стороны обсудили текущие результаты сотрудничества и дальнейшие направления взаимодействия в сфере здравоохранения.
Также стороны обсудили вопросы логистики и этапности поставок медицинской продукции в рамках реализуемых программ сотрудничества.
Ключевой темой встречи стала подготовка заявки Кыргызской Республики на новый грантовый цикл Глобального фонда.
Первое окно подачи заявок открывается в начале июня. Для подготовки необходимых документов сформирована рабочая группа с участием национальных экспертов. ПРООН, как агентство-исполнитель ряда программ, продолжит оказывать экспертную и техническую поддержку в подготовке заявки и реализации грантовых мероприятий.
По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству, направленному на обеспечение устойчивости программ общественного здравоохранения, включая борьбу с туберкулезом и ВИЧ, а также укрепление системы обеспечения лекарственными средствами.