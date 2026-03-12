Борьба с ВИЧ. КР готовит заявку на новый грантовый цикл Глобального фонда

Министр здравоохранения КР Дамир Осмонов провел рабочую встречу с постоянным представителем Программы развития ООН (ПРООН) в КР Александрой Соловьевой.

По данным пресс-центра ведомства, стороны обсудили текущие результаты сотрудничества и дальнейшие направления взаимодействия в сфере здравоохранения.

Фото МЗ КР

Отмечено, что при поддержке ПРООН продолжается работа по закупке и поставке лекарств, медизделий и оборудования для организаций здравоохранения страны. В настоящее время ведутся необходимые закупочные и организационные процедуры, направленные на своевременное обеспечение медицинских учреждений необходимой продукцией.

Также стороны обсудили вопросы логистики и этапности поставок медицинской продукции в рамках реализуемых программ сотрудничества.

Ключевой темой встречи стала подготовка заявки Кыргызской Республики на новый грантовый цикл Глобального фонда.

В связи с ростом уровня доходов страны ожидается постепенное сокращение объемов донорского финансирования, что требует поэтапного увеличения доли национального финансирования программ общественного здравоохранения.

Первое окно подачи заявок открывается в начале июня. Для подготовки необходимых документов сформирована рабочая группа с участием национальных экспертов. ПРООН, как агентство-исполнитель ряда программ, продолжит оказывать экспертную и техническую поддержку в подготовке заявки и реализации грантовых мероприятий.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству, направленному на обеспечение устойчивости программ общественного здравоохранения, включая борьбу с туберкулезом и ВИЧ, а также укрепление системы обеспечения лекарственными средствами.