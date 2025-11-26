ЮНЭЙДС: В борьбе с ВИЧ наступил самый серьезный кризис за последние годы

В сфере глобальных усилий по борьбе с ВИЧ наблюдается самый серьезный кризис за последние десятилетия. Об этом говорится в новом докладе Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС).

По ее данным, сегодня 40,8 миллиона человек живут с ВИЧ. В прошлом году зарегистрировано 1,3 миллиона новых случаев, а 9,2 миллиона человек до сих пор не получают лечения.

Резкое сокращение международной помощи в 2025-м усугубило проблему дефицита средств в сфере борьбы с ВИЧ. По оценкам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), внешняя помощь системам здравоохранения сократилась в этом году на 30-40 процентов по сравнению с 2023-м, что уже привело к серьезным сбоям в их работе.

Больше всего пострадали профилактические услуги, подчеркивают в ЮНЭЙДС. Отмечаются, в частности, серьезное сокращение доступа к препаратам для доконтактной профилактики ВИЧ (PrEP) и резкое уменьшение количества добровольных медицинских обрезаний мужчин.

Свертывание программ профилактики, разработанных вместе с молодыми женщинами, лишило их доступа к услугам по предотвращению ВИЧ, поддержке в области психического здоровья и помощи в случаях гендерного насилия. В 2024 году ежедневно фиксировались 570 новых случаев ВИЧ среди девушек 15-24 лет.

Организации, работающие на уровне сообществ и играющие ключевую роль в противодействии ВИЧ, сообщают о массовом закрытии: более 60 процентов женских инициатив вынуждены приостановить важнейшие программы. Существенно пострадали и программы для мужчин, вступающих в интимные отношения с мужчинами, секс-работников, людей, употребляющих инъекционные наркотики, и трансгендеров.

В ЮНЭЙДС предупреждают: если тенденция сохранится и мировому сообществу не удастся достичь целей по ВИЧ, установленных глобальной стратегией до 2030-го, то с 2025 по 2030 год заразиться может на 3,3 миллиона человек больше, чем по текущим прогнозам.

В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря, ЮНЭЙДС призывает мировых лидеров сохранить международное финансирование в этой сфере и инвестировать в инновации, включая доступные долгосрочные методы профилактики и лечения.