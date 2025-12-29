17:25
USD 87.43
EUR 102.96
RUB 1.12
Общество

Во время получения справки 083 медики предлагают пройти тест на гепатиты и ВИЧ

Кыргызстанцы, меняющие водительские удостоверения, во время прохождения медицинского осмотра для справки 083 могут бесплатно и добровольно пройти тестирование на гепатиты B и C, а также на ВИЧ-инфекцию. Об этом сообщает Минздрав со ссылкой на специалиста Республиканского центра по контролю за гемоконтактными вирусными гепатитами и ВИЧ Айбека Бекболотова.

По его словам, в центрах семейной медицины можно также получить вакцину против гепатита В.

Читайте по теме
Очереди за справкой 083 в поликлиниках. Ажиотаж по замене водительских прав

«Тестирование и вакцинация никак не повлияют на получение водительского удостоверения. Мы просто предлагаем рационально использовать ваше время — сделать два полезных дела за один визит в поликлинику», — сказал Айбек Бекболотов.

Ранее кыргызстанцы жаловались на длинные очереди за медсправкой 083.

В Минздраве подчеркнули, что нагрузка на поликлиники выросла в шесть раз, и попросили граждан отнестись с пониманием.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/356515/
просмотров: 711
Версия для печати
Материалы по теме
Очереди за медсправкой 083. Нагрузка на поликлиники выросла в шесть раз
Очереди за справкой 083 в поликлиниках. Ажиотаж по замене водительских прав
Обмен водительских удостоверений остается бесплатным — власти дали разъяснение
ГИК о том, как очередники на госипотеку в Бишкеке могут получить жилье быстрее
Кабмин КР утвердил новый образец национального водительского удостоверения
ЮНЭЙДС: В борьбе с ВИЧ наступил самый серьезный кризис за последние годы
Водительское удостоверение через «Түндүк». В «Унаа» рассказали, как его оформить
РФ признает водительские права стран, где русский язык имеет официальный статус
Действующие частные автошколы продолжат работу как государственные
Пункт пропуска «Карасу» подключили к казахской системе E-очереди для грузовиков
Популярные новости
В&nbsp;аэропортах Москвы система контроля отсеяла каждого десятого мигранта В аэропортах Москвы система контроля отсеяла каждого десятого мигранта
Граждане, чьи дома сносят из-за железной дороги, просят компенсации Граждане, чьи дома сносят из-за железной дороги, просят компенсации
Киевскую в&nbsp;Бишкеке сделают пешеходной: по&nbsp;улице запустят электробусы и&nbsp;трамвай Киевскую в Бишкеке сделают пешеходной: по улице запустят электробусы и трамвай
Генерал Чотбаев об&nbsp;Афганистане, цене слова и&nbsp;борьбе с&nbsp;лжеветеранами Генерал Чотбаев об Афганистане, цене слова и борьбе с лжеветеранами
Бизнес
Эксперты из&nbsp;37&nbsp;стран посетили Meet Global MICE Congress в&nbsp;Москве Эксперты из 37 стран посетили Meet Global MICE Congress в Москве
KFC рядом с&nbsp;теми, кому особенно важна поддержка KFC рядом с теми, кому особенно важна поддержка
Своевременная передача показаний счетчика газа&nbsp;&mdash; обязанность потребителей Своевременная передача показаний счетчика газа — обязанность потребителей
Зимние каникулы&nbsp;&mdash; 2026: оставайтесь онлайн с&nbsp;выгодным роумингом от&nbsp;О! Зимние каникулы — 2026: оставайтесь онлайн с выгодным роумингом от О!
29 декабря, понедельник
17:15
ИИ-мусор в YouTube: исследование выявило 20 процентов бесполезного контента ИИ-мусор в YouTube: исследование выявило 20 процентов б...
16:56
Стоимость серебра впервые превысила $81 за тройскую унцию
16:55
Эксперты из 37 стран посетили Meet Global MICE Congress в Москве
16:49
Кыргызстан и Таиланд вводят безвизовый режим для дипломатических работников
16:43
KFC рядом с теми, кому особенно важна поддержка