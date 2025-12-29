Во время получения справки 083 медики предлагают пройти тест на гепатиты и ВИЧ

Кыргызстанцы, меняющие водительские удостоверения, во время прохождения медицинского осмотра для справки 083 могут бесплатно и добровольно пройти тестирование на гепатиты B и C, а также на ВИЧ-инфекцию. Об этом сообщает Минздрав со ссылкой на специалиста Республиканского центра по контролю за гемоконтактными вирусными гепатитами и ВИЧ Айбека Бекболотова.

По его словам, в центрах семейной медицины можно также получить вакцину против гепатита В.

«Тестирование и вакцинация никак не повлияют на получение водительского удостоверения. Мы просто предлагаем рационально использовать ваше время — сделать два полезных дела за один визит в поликлинику», — сказал Айбек Бекболотов.

Ранее кыргызстанцы жаловались на длинные очереди за медсправкой 083.

В Минздраве подчеркнули, что нагрузка на поликлиники выросла в шесть раз, и попросили граждан отнестись с пониманием.