Общество

В Кыргызстане в донорской крови выявляют гепатиты В, С и ВИЧ

В Кыргызстане в донорской крови выявляют гепатиты В, С и ВИЧ. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила заместитель директора Республиканского центра крови Айганыш Сатыбалдиева.

По ее словам, после забора донорской крови ее тестируют на гемотрансмиссивные инфекции (ВИЧ, гепатиты В, С, сифилис, бруцеллез).

«В связи с этим мы обязательно должны знать местожительство каждого донора. Среди доноров выявляем гепатит В и С в 2,5 процента случаев, а ВИЧ — в 0,02 процента случаев», — сказала Айганыш Сатыбалдиева.

Она отметила, что ежегодно РЦК испытывает дефицит донорской крови, особенно в летнее время, когда наступает период отпусков и каникул у студентов.

«Очень трудно определить потребность в запасе крови. Потому что если пациент нуждается в ней сегодня, то больница сразу потребует у нас 10 литров. Это примерно 40 доз крови и ее компонентов, туда входят эритроциты, плазма и тромбоциты. По рекомендации Всемирной организации здравоохранения, если из 7,3 миллиона нашего населения 2 процента сдали бы кровь, тогда мы свой резерв пополнили бы. Среди наших доноров только 23 процента — безвозмездные, сдающие кровь добровольно», — добавила Айганыш Сатыбалдиева.

Она подчеркнула, что искусственно синтезировать кровь на сегодня невозможно, источником может быть только человек.

Замдиректора РЦК напомнила, что в августе глава кабинета министров Адылбек Касымалиев призвал госслужащих становиться добровольными донорами. В рамках этой акции кровь сдали чуть более 2 тысяч человек.

Также РЦК организовывает выездной забор крови в различных организациях.

«Дефицит донорской крови возникает не только в Кыргызстане, но и во всем мире. Все потому, что срок хранения эритроцитов очень короткий — 35 дней, а тромбоцитов — всего 5 дней при постоянном помешивании. Свежезамороженной плазмы дефицита у нас не бывает, потому что ее можно хранить три года», — пояснила Айганыш Сатыбалдиева.
