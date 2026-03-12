На автодороге Лебединовка – ГЭС-5, ведущей к северной объездной дороге города Бишкека, активно продолжаются работы по расширению моста. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций КР.

В настоящее время с обеих сторон моста полностью демонтированы старые металлические ограждения и старый слой асфальта. Установлены новые железобетонные балки, осуществляются работы по расширению.

Кроме того, на участке дороги до улицы Жибек Жолу (0-360 метр) продолжаются земляные работы, а также ведется перенос линий электропередачи и связи.

В связи с проведением строительных работ на мосту участок автодороги Лебединовка – ГЭС-5 (0-360 метр) временно закрыт для движения с 15 февраля по 20 апреля.

Отметим, что общая протяженность автодороги Лебединовка – ГЭС-5 составляет 5,1 километра. В рамках реконструкции категория дороги будет изменена, трасса расширена с 2 до 4 полос движения. Также проектом предусмотрены уличное освещение, строительство тротуаров по обеим сторонам существующего большого моста и отдельного моста для пешеходов.