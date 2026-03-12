15:45
USD 87.45
EUR 101.56
RUB 1.11
Общество

На трассе Лебединовка — ГЭС-5 в Бишкеке продолжаются работы по расширению моста

На автодороге Лебединовка – ГЭС-5, ведущей к северной объездной дороге города Бишкека, активно продолжаются работы по расширению моста. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций КР.

В настоящее время с обеих сторон моста полностью демонтированы старые металлические ограждения и старый слой асфальта. Установлены новые железобетонные балки, осуществляются работы по расширению.

Кроме того, на участке дороги до улицы Жибек Жолу (0-360 метр) продолжаются земляные работы, а также ведется перенос линий электропередачи и связи.

В связи с проведением строительных работ на мосту участок автодороги Лебединовка – ГЭС-5 (0-360 метр) временно закрыт для движения с 15 февраля по 20 апреля.

Отметим, что общая протяженность автодороги Лебединовка – ГЭС-5 составляет 5,1 километра. В рамках реконструкции категория дороги будет изменена, трасса расширена с 2 до 4 полос движения. Также проектом предусмотрены уличное освещение, строительство тротуаров по обеим сторонам существующего большого моста и отдельного моста для пешеходов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/365687/
просмотров: 471
Версия для печати
Материалы по теме
Танкодром. Мэрию просят обратить внимание на дорогу на улице Исанова
Сошла лавина. Автодорога Бишкек — Ош временно закрыта
Комитет одобрил соглашение о строительстве в городе Ош двух эстакад и дороги
Автодорогу Арал — Казарман расчищают от камнепада
Люки в Бишкеке поднимут до уровня дорожного полотна
«Почки и нервы оставляем на этой дороге». Жители Дача СУ просят ремонта трассы
Жители Лебединовки жалуются на разбитый тротуар и отсутствие освещения
Депутат призвала ускорить ремонт дороги Бишкек — Кант
В Бишкеке известный историк едва не лишился сада из-за строительства дороги
Автодорога Бишкек — Ош временно закрыта
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Рубль заметно подешевел, тенге обновил максимум. Курс валют на&nbsp;9&nbsp;марта Рубль заметно подешевел, тенге обновил максимум. Курс валют на 9 марта
С&nbsp;1&nbsp;апреля зарплату повысят всем учителям, а&nbsp;не&nbsp;выборочно&nbsp;&mdash; Минпросвещения С 1 апреля зарплату повысят всем учителям, а не выборочно — Минпросвещения
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидается резкое похолодание Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается резкое похолодание
Бизнес
Развитие 5G&nbsp;в&nbsp;Центральной Азии и&nbsp;новые возможности цифрового мира Развитие 5G в Центральной Азии и новые возможности цифрового мира
Мультивалютная карта от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; снова в&nbsp;деле Мультивалютная карта от «Оптима Банка» снова в деле
Выгода и&nbsp;безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф &laquo;Семейный Плюс&raquo; Выгода и безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф «Семейный Плюс»
Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший? Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший?
12 марта, четверг
15:35
О правах клиентов и борьбе с банковским мошенничеством рассказали в Нацбанке КР О правах клиентов и борьбе с банковским мошенничеством...
15:18
Борьба с ВИЧ. КР готовит заявку на новый грантовый цикл Глобального фонда
15:17
Вместо визы два онлайн-кредита. В Баткене задержали обвиняемую в мошенничестве
15:13
Депутат назвала банковской ловушкой специальное занижение суммы залога
14:56
На трассе Лебединовка — ГЭС-5 в Бишкеке продолжаются работы по расширению моста