Комитет одобрил законопроект о сокращении сроков рассмотрения обращений граждан

Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, местному самоуправлению и регламенту Жогорку Кенеша рассмотрел в первом чтении законопроект, которым предлагается сократить сроки рассмотрения обращений граждан.

Инициаторами выступили депутаты ЖК. По словам докладчика Бактыяра Калпаева, в эпоху цифровизации, когда большая часть документооборота переведена в онлайн-режим, встает вопрос о необходимости сокращения сроков рассмотрения обращений граждан с 14 до 10 рабочих дней.

Депутат Чынгыз Ажибаев отметил, что подобный законопроект уже инициирован нардепами седьмого созыва Жогорку Кенеша. «Тогда кабмин дал отрицательное заключение, но парламент принял закон, после чего президент наложил на него вето. Аналогичная ситуация возможна и с этим законопроектом, и поэтому я обращаю на это внимание», — сказал он.

Председатель комитета Курманкул Зулушев подчеркнул, что это нужный законопроект для государства, поскольку речь идет о правах граждан на обращения. И добавил, что всего было два отрицательных заключения.

«Если существует такой запрос, значит, есть необходимость. Необходимо совместно с кабмином провести дополнительный анализ и принять общее решение», — заметил он.

В кабмине отметили, что выступают против законопроекта, добавив, что по нему дано заключение о нецелесообразности.

Замгенпрокурора Залкар Акназаров также заявил, что Генпрокуратура выступила с аналогичным заключением. «У каждого госоргана есть своя специфика. Мы считаем, что 10 дней недостаточно для подготовки полноценного ответа», — добавил он.

Бактыяр Калпаев сказал, что всегда непросто начинать нововведения. «Но мы лишь хотим уменьшить бюрократию и помочь гражданам», — заключил он.

Члены комитета поддержали и одобрили законопроект в первом чтении.