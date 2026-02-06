Министр труда раскритиковал регионы за игнорирование обращений граждан

Министр труда, социального обеспечения и миграции Канат Сагынбаев раскритиковал региональные и ведомственные подразделения за то, что они не используют в полной мере систему обратной связи «Пикир». Об этом он заявил на заседании коллегии ведомства.

По данным министерства, систему создали для оперативного приема обращений и предложений граждан — в том числе через QR-коды, размещенные в зданиях территориальных отделений. Однако во многих регионах жалобы и обращения граждан фактически остаются без ответа.

Канат Сагынбаев подчеркнул, что ни одно обращение не должно игнорироваться. Он поручил руководителям региональных подразделений обеспечить полноценную работу системы, оперативно рассматривать сообщения и подготовить подробный аналитический отчет по итогам первого квартала.

Министерство ожидает, что работу с обращениями усилят, а качество взаимодействия с гражданами значительно улучшат.