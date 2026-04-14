Власть

В Жогорку Кенеше внедрили ИИ для работы с обращениями граждан

Сегодня в Жогорку Кенеше состоялась презентация системы на основе искусственного интеллекта для обработки обращений граждан. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

Спикеру Марлену Маматалиеву и управляющему делами президента Каныбеку Туманбаеву показали новую общественную приемную в ЖК, а также проинформировали о мерах по совершенствованию системы приема и рассмотрения обращений граждан.

«Отдельное внимание уделено созданию условий для более оперативной обработки поступающих заявлений. В ходе презентации также продемонстрирована система на основе искусственного интеллекта, предназначенная для приема, анализа и распределения обращений граждан», — отметили в парламенте.

Ожидается, что внедрение системы позволит сократить срок рассмотрения обращений.

Напомним, на прошлой неделе торага Марлен Маматалиев презентовал пилотную версию приложения e-кenesh. В системе созданы все условия для работы депутатов.
