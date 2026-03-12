В Бишкеке 12 марта будет солнечно. Максимальная температура воздуха ожидается +1 градус.

В столице разговление (ифтар) — в 19.10. Полный календарь орозо-2026 можете посмотреть здесь.

Отключения света, воды, газа

9.00-18.00 — район отключения: улица Достоевского — улица Анкара — улица Ауэзова — линия железной дороги. В том числе жилые массивы «Алтын Ордо», «Кара-Жыгач» и «Полицейский городок».

Люди, которые меняли мир

Родился актер Мустафа Ахунбаев

Родился 12 марта 1935 года в Иссык-Кульской области.

В 1961-м начал работать в Кыргызском театре оперы и балета в качестве солиста. Затем поступил в Ленинградскую консерваторию имени Римского-Корсакова на отделение режиссуры.

С 1971 года работал режиссером Государственного академического Большого театра СССР и Кремлевского дворца съездов. Работая в Большом театре, поставил оперу «Руслан и Людмила». Вернувшись на родину, работал в Кыргызском академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева и осуществлял постановки таких шедевров оперного искусства, как «Мефистофель», «Петр Первый», «Тихий Дон», «Аида», «Верди», «Курманбек», «Евгений Онегин» и многих других. Написал либретто балетов «Бессмертие», «Материнское поле», «Белый пароход».

Снялся в фильме-опере советского режиссера Романа Тихомирова «Князь Игорь».

Внес большой вклад в развитие оперного искусства Кыргызстана. За выдающиеся заслуги Мустафе Ахунбаеву присвоены звания заслуженного деятеля искусств КР, народного артиста Киргизской ССР, он лауреат многочисленных премий.

Умер в 2017-м.

